Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года

За январь-август 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло шесть дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 12 ДТП). Из них пять случаев – на железнодорожных переездах, один – вне переезда.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в Челябинской области были зафиксированы три ДТП. Последний случай произошел в августе на регулируемом переезде перегона Учалы-Шартымка, где водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пассажир, находящий в автомобиле, госпитализирован. Кроме того, случаи ДТП были зарегистрированы в январе на переезде Жукатау – Ункурда и в мае вне переезда на станции Полетаево-1.

Еще три ДТП произошли в Оренбургской области, два из них - на участке Красногвардеец – Новоперелюбская. В феврале на данном участке произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой, а в июне столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Помимо этого, в июле на железнодорожном переезде между станцией Сакмарская и Разъездом 24 км произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пригородного поезда «Орлан».

В Курганской области и на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) дорожно-транспортных происшествий не было.

С начала года на полигоне ЮУЖД дежурными по переездам зарегистрировано 140 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.