Школьники Донбасса приехали в Челябинск на «Университетскую смену»

В понедельник, 18 июля в Челябинск прибыла первая «Университетская смена» детей из Донецкой народной республики.

Почти полсотни школьников в возрасте от 12 до 17 лет проведут на Южном Урале десятидневную образовательную смену патриотической направленности «Наш Русский мир». Принимающей стороной выступил ЮУрГГПУ (педагогический университет).

Поделиться

Проект «Университетская смена» – федеральный. При поддержке Минпросвещения и Минобрнауки Российской Федерации школьники из ЛНР и ДНР посещают ведущие российские университеты. Челябинск примет ребят впервые. Всего в программе задействовано более 40 вузов страны. Первая образовательная смена уже прошла в Уфе, Грозном и Омске.

Ребят из ДНР в Челябинске встречала ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко и студенты педагогического университета. Десятидневная смена включает в себя обширную программу, состоящую из комплекса мероприятий, как спортивного, так и развлекательного характера. Школьников познакомят с историей Южного Урала, национальными особенностями и традициями проживающих здесь людей.

Вторую смену детей из Донбасса Челябинск примет в августе.