Школьники Златоуста будут ездить бесплатно в общественном транспорте
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 10:45
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский принял решение, что с первого января 2020 года проезд для школьников в трамваях и автобусах будет бесплатным.

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети.

«Принял решение ввести бесплатный проезд для всех школьников в муниципальном городском общественном транспорте - в трамваях и в автобусах. Поручил специалистам подготовить необходимые документы. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей», - пишет глава Златоуста Максим Пекарский.

Жители Златоуста оценили инициативу градоначальника:

 - Как в старые добрые времена, отличное решение.

 - Неужели это правда, спасибо Вам большое.

 - Респект!! Вот это решение для людей!

 - Вот спасибо!!!! Дождались на конец.

 - Правильное решение. Спасибо большое.

«Сейчас прорабатывается механизм, как это все будет организовано. Это в любом случае будет электронный учет, возможно, что у школьников будет специальная карта. Все будет сделано не в ущерб бюджету и ни в ущерб предприятию. Оно итак дотацию получает из бюджета и будет получать компенсацию. Также мы рассчитываем, что нововведение поможет увеличить пассажиропоток. Раньше школьников младших классов родители возили на маршрутках, а здесь они пересядут на общественный транспорт», - сообщила советник главы Златоуста Юлия Прокопьева.

Нововведение вступает в силу с первого января 2020 года.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Максим Пекарский
Златоуст
школьники
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