В школьных столовых Челябинска котлеты перестали отличаться по весу и составу

Новый цех мясных полуфабрикатов начал поставлять продукцию в школьные столовые Челябинска. Проект реализует «Уральский комбинат питания», которые обслуживает практически все школы и ряд других социальных объектов областного центра.



«И котлеты, и ежики, - любые мясные полуфабрикаты поступают теперь в школьные столовые одного веса, состава и с одинаковым количеством панировки, - рассказывает о значении события управляющий заготовительным комплексом Лилия Простатова. – Все изготовлено по технологическим картам из сборника для детского питания, с точным количеством калорий, белков, углеводов, жиров. Если положено определенное количество мяса, хлеба и лука, то ровно столько же их в нашей продукции К минимуму сведен человеческий фактор и разница в питании детей в разных учреждениях. Ранее полуфабрикаты формировали в каждой столовой самостоятельно, конечно же, технологические карты у них есть, но с открытием нового цеха питание детей стало унифицировано».



Цех «вырос» на месте заброшенной советской овощебазы. Единственным ее преимуществом были географические координаты, которые вписывались в логистику распределения будущей продукции по школам. В здании годился для дальнейшего использования только корпус: вместо пола лежал слой земли, а стены хранили следы пожара.



За три месяца, начиная с лета, все преобразилось кардинальным образом. Теперь здесь качественный ремонт и стерильные условия, необходимые по нормативам для организации заготовительного цеха мясных полуфабрикатов. Есть отдельные зоны для приёмки и разделки сырья, производственные площадки изготовления полуфабрикатов, взвешивания и формирования, заморозки, упаковочных и маркировочных операций. Здесь все организовано так, чтобы процесс был непрерывным конвейером. Для хранения сырья и готовой продукции есть склады. Для персонала есть душевые, столовая, административное помещение. Сделаны удобные пути подъезда, чтобы без проблем осуществлялась выгрузка сырья и погрузка готовой продукции на двух дебаркадерах.



Специализированное оборудование, установленное в цехе, это современные разработки отечественных производителей, позволяющие изготавливать продукцию высокого качества с сохранением всех питательных веществ, а также быстро перенастраивать свое производство под выпуск того или иного продукта.

К настоящему времени установлены СПЛИТ-система для поддержания нужных параметров температуры и влажности помещений, промышленная мясорубка-волчок, фаршемешалка, аппарат для формовки котлет, автомат для производства фрикаделек, холодильная камера, морозильные камеры для хранения сырья и готовой продукции, все остальное необходимое оборудование и подручные средства. Мясной цех входит в состав заготовочных, которые выполняют полный технологический цикл переработки продуктов.



«Цех выпускает такие полуфабрикаты, как котлеты домашние, биточки куриные, тефтели, ёжики и рыбные котлеты, - рассказывает заместить директора «Уральского комбината питания» Яна Галямова. – Готовые изделия подвергают «шоковой заморозке», что позволяет максимально сохранять питательные вещества, не разрушая структуру полуфабриката, предотвращая слипание и потерю веса. Такая заморозка увеличивает качество и срок годности продукта. При этом существенно сокращается время замораживания».



В новом цехе работают сорок специалистов, которые полностью обеспечивают потребности всех учреждений. Открытие цеха дало целый ряд преимуществ: позволило снизить трудозатраты работников школьных столовых, уменьшило расход электроэнергии. А для родителей школьников наиболее вжным стал новый уровень гигиентической безопасности продуктов для детей.