В челябинских школах может вырасти плата за питание

Родительская плата за питание в челябинских школах может вырасти на 100 - 200 рублей. Об этом вчера, 11 мая, на круглом столе по вопросам организации школьного питания сообщил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой. Дискуссия с участием родителей, директоров школ, учителей и представителей предприятия прошла на площадке МАОУ СОШ № 30.

По словам Игоря Волового, комбинат будет вынужден выйти к родителям с такой инициативой. Причиной тому - повышение цен на продукты питания, которые с начала года выросли на 28%. Увеличить родительскую плату можно будет только по соглашению сторон, но найти адекватный консенсус необходимо, подчеркнул директор предприятия.

«Для нас такое повышение цен очень существенно. Нас спасает только то, что мы за две недели забили склады. До конца июля продуктов питания [которые были закуплены по старым ценам] у нас достаточно. Я даже боюсь представить, что будет в сентябре, если нас не поддержат на федеральном уровне. Сейчас этот вопрос обсуждается в Москве. И мы вышли с инициативой к учреждениям, с просьбой рассмотреть с родительскими комитетами повышение оплаты. Это делается только по соглашению. Другого пути нет, и чудес здесь просто не бывает», - заключил руководитель «Уральского комбината питания».

Игорь Воловой отметил, что стоимость меню на одного школьника может увеличиться от 5 до 10 рублей в день. Повышение оплаты питания позволит предприятию компенсировать стремительную инфляцию, а значит комбинат продолжит исправно выплачивать сотрудникам зарплату и перечислять налоги в государственный бюджет.

Отметим, что АО «Уральский комбинат питания» предоставляет услуги по организации питания 124 учреждениям на 104 пищеблоках. Комбинат является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит муниципалитету.

О необходимости пересмотреть цены на товары, которые поставляются в социальные учреждения в рамках госконтрактов, ещё в марте сообщали челябинские предприниматели. В ноябре 2021 года плата за питание почти на 200 рублей выросла в детских садах. В марте 2022 года в Министерстве образования Челябинской области сообщили, что стоимость питания в дошкольных учреждениях пока остаётся на прежнем уровне, но в дальнейшем её повышение не исключено.