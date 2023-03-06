06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
06.03.2023
В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных
06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
В Копейске педагоги и студенты колледжа шьют амуницию для бойцов
03.03.2023
Обновленный ФАП в поселке Херсонский принимает пациентов
03.03.2023
В Трехгорном мечтают создать Парк поколений – проект должен победить во всероссийском конкурсе
02.03.2023
«Женское движение Единой России» запускает «Девочек в лидеры»
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023