Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт

Школу №106 в Трехгорном (Челябинская область) в этом году ждет комплексный ремонт, который будет проведен в рамках исполнения народной программы «Единой России» и реализации партийного проекта «Новая школа».

Глава Трехгорного, заместитель секретаря местного отделения «ЕР» Данил Громенко отметил, что 106-я школа давно нуждается в комплексном ремонте. Средства на приведение учебного заведения в надлежащее состояние предусмотрены из федерального, областного и городского бюджетов.

В школе будет произведен комплексный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьной системы образования». На время ремонта уроки будут проводиться в других зданиях: для учеников начальных классов – в филиале школы, для старшеклассников - в здании центра образования.

Аукцион по выбору подрядчика уже состоялся, в настоящий момент готовится вся необходимая документация для заключения договора.

В челябинском региональном отделении «Единой России» напомнили, что в 2023 году в Челябинской области будет капитально отремонтировано 11 школ.