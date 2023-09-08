07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
07.09.2023
Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму
07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей
01.08.2023
Володин обвинил киевский режим в торговле украинскими детьми
19.05.2023
В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей
21.04.2023
В Челябинской филармонии начинается отборочный этап конкурса детской авторской песни
08.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023