Скоков назначил нового начальника полиции Кунашакского района

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил личному составу нового руководителя отдела полиции Кунашакского района. Им стал подполковник полиции Динар Низаметдинов.

Динар Низаметдинов сменил на этом посту Руслана Саматова, который был назначен начальником более крупного подразделения. Назначение стало возможным благодаря стабильным результатам, достигнутым совместными усилиями всего коллектива сотрудников кунашакской полиции.

Как сообщили в региональном полицейском главке, главный полицейский области подчеркнул, что новый руководитель кунашакского ОВД выбран им по морально-деловым качествам и достигнутым успехам в работе. Вся служба Динара Низаметдинова связана с отделом МВД России по Катав-Ивановскому району, где он начинал трудиться милиционером охранно-конвойной службы изолятора временного содержания в 2003 году, затем продолжительное время работал в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, а значит имеет достаточный опыт оперативной работы. Последние шесть лет Динар Низаметдинов выполнял обязанности заместителя начальника отдела МВД России-начальника полиции Катав-Ивановского ОМВД.

Динар Низаметдинов заверил начальника главка в том, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие.