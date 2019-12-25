Скорая приехала к труженице тыла из Челябинска через несколько часов после вызова - Текслер обещал разобраться

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 25-го декабря, в прямом эфире с жителями региона пообещал жительнице челябинского поселка Аэропорт разобраться, почему к ее пожилой маме скорая помощь ехала 2 часа 40 минут.

У девяностолетней пенсионерки, по словам ее дочери, ставшей первой, кто дозвонился главе региона, множество заслуг. Она труженица тыла, мать-героиня, ветеран труда. У пожилой женщины повысилось давление. Как оказалось, скорая помощь к столь пожилым людям с такими проблемами не ездит.

Алексей Текслер сказал, что произошедшее - недопустимо. И пообещал обязательно разобраться в ситуации, дать соответствующие поручения министру образования региона и главе Челябинска Наталье Котовой. Глава региона предположил, что дело могло быть в том числе в ремонте моста в Металлургическом районе.

«В любом случае произошедшее не заслуживает другой оценки – это бардак», - заявил губернатор.

Он рассказал, что в Челябинской области была проведена инвентаризация первичного звена медицины, выявлены муниципалитеты, где федеральный стандарт прибытия скорой (это 20 минут) не соблюдается. В новом году в десяти территориях региона появится 15 новых постов, будет закуплено 82 кареты скорой медицинской помощи.

«Принято решение и о единой дежурно-диспетчерской службе. Если бы она была, возможно, удалось бы организовать прибытие скорой к пожилой жительнице поселка Аэропорт из Красноармейки. Так даже, наверное, быстрее бы получилось», - предположил Алексей Текслер.