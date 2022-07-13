Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку

Центр Челябинска превратили в помойку, жители города возмущены до предела и требуют наведения порядка.

Обсуждение проблемы ведется в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, где накануне вечером, 12-го июля, челябинка Татьяна Пастухова опубликовала снимки контейнерной площадки, рядом с которой целая «армия» мусорных мешков, по мнению подписчиков сообщества, принадлежащих заведениям общепита и наливайкам.

«Добрый день! Центр города, а здесь такой ужас. Гости нашего города ежедневно ходят по этому переулочку от «Малахита» до Кировки, от Кировки - до музея, до мечети и видят такую «красоту! Почему администрация не наказывает бары, кафе и все заведения, которые устраивают в центре города эту свалку прямо на дороге?! Почему их за это не штрафуют?! Это же центр города! Скоро мусорная дорога выйдет прямиком на Кировку!» - возмутилась Татьяна Пастухова.

Жители Челябинска активно подхватили тему.

«Ведь должен же кто-то объезжать улицы, и не только центральные, но и другие районы, и потом делать замечания тем, кто за это отвечает, и увольнять за невыполнение работы», - считает Любовь Коршунова.

«Я давно про эту тему говорил. Должны быть люди, прикрепленные к району, которые ежедневно должны мониторить территорию, и чтобы быстрее все решалось - наделить их соответствующими полномочиями. Эта тема не новая: где ее используют - там порядок», - заявляет Максим Ковальчук.

«Сколько себя помню, всю жизнь там такая помойка. Безобразие полное. Надо носом тыкать, чтобы убрали», - пишет Елена Фоменко.

«А кто это устроил? Явно это мусор близлежащих кафе (пивные кеги). Наказать их и заставить убрать», - возмущается Венера Фархутдинова, которой ответил Сергей Бабушкин: «Это именно их мусор. Кафе и наливайки не хотят платить за мусор и выносят свой мусор в баки, которые находятся во дворах».

«Вот наказали бы один раз хорошенько, чтобы неповадно было, вплоть до закрытия учреждения!», - продолжает беседу Венера Фархутдинова.

«Кафе и наливайки аренду платят. Арендодатель эти вопросы решает. Заключает договор на вывоз мусора сам или обязует арендатора», - отмечает Анна Маслова, на это Сергей Бабушкин отвечает: «Я все это знаю. Только они от этого уклоняются. Сам три года работаю на мусоровозе. Я ругался с работниками наливайки. Они свои кеги не резали и кидали в бак. Дошло до того, что я начал эти кеги оставлять возле порога. Продавец этой наливайки к нам подошла и начала возмущаться, что мы так делаем. На что мы от них потребовали, чтобы они их резали. Она в ответ: «Мы их боимся резать». А мы как будто не боимся того, что они взрываются, когда их начинаешь прессовать».

«Пока город не обяжет собственника помещения навести порядок, ничего не изменится. Утилизация мусора, чистка канализации, уборка прилегающей территории должна строго контролироваться городом», - отмечает Анна Маслова.

«Какой ужас! Позорище!!! Особенно в центре города! Вина за такое безобразие лежит на свиньях общепита и, конечно же, на хозяйке города!» - заявляет Тамара Шеина.

«Позорище…» - пишет Людмила Лукьянова (и с ее определением происходящего нельзя не согласиться – действительно, позорище).