Скоро открытие термального курорта «Лето» в «Мегаполисе»!

Совсем скоро в КРК «Мегаполис» откроется уникальный термальный курорт «Лето», который разместится сразу на 3х этажах развлекательного комплекса (0+).

На крыше главная изюминка проекта – большой открытый бассейн с гидромассажем. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, спа-комплекс, 4 бани различной тематики и «иглу» - домики для дружеских посиделок и праздников.

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.

А на самом нижнем уровне два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные - и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным.

Их посещение для гостей курорта бесплатное.

Комплекс предполагает круглогодичную работу, бассейны на крыше, всесезонные и подогреваемые.

К детям в «Лето» будет особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.

Сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром составит симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта под одной крышей.