Термальный курорт «Лето» в «Мегаполисе» откроется 5 июня!

Совсем скоро, уже в начале июня, состоится долгожданное открытие уникального термального курорта «Лето» в самом сердце Челябинска.

Курорт разместится сразу на трех этажах КРК «Мегаполис».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба КРК «Мегаполис»,на крыше гостей ожидает главная изюминка проекта – большой бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, 4 бани различной тематики и «иглу» - домики для дружеских посиделок и праздников.

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.

А на самом нижнем уровне термального курорта два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные - и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

Комплекс предполагает круглогодичную работу — даже открытые бассейны на крыше всесезонные и подогреваемые.

К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.

Плюсом к курорту будет и сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром. Получается симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта и огромное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.

Сейчас в термальном курорте «Лето» вовсю готовятся к встрече гостей: заканчиваются последние приготовления.Пятого июня «Лето» откроет свои двери для всех челябинцев и гостей города.

Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» ,г.Челябинск,Свердловский пр., 51а.