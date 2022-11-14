«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека

Библиополис- город для чтения - открылся в Еткуле на месте старой библиотеки. Модернизация проходила с участием Челябинского регионального отделения «Единой России», которое привлекло средства по двум программам – народной и «Культура малой Родины».

Библиотека превратилась в комфортное пространство с техническими новинками, доступом к электронным ресурсам и богатым книжным фондом.

В зоне «Парк фантазеров» - интерактивный пол, программа которого содержит более 160 заданий для детей и подростков, лего-стол и цифровая лаборатория с развивающими заданиями технического и творческого профиля.

В зоне «Молодежная площадь» будут проходить мастер-классы, лекции, и литературные вечера. А в «Сквере мудрости» - условия для людей старшего поколения и людей с ограничениями возможностей по здоровью. Для индивидуальной работы предусмотрен «Переулок тишины».

В открытии принял участие секретарь местного отделения «Единой России», глава Еткульского района Юрий Кузьменков, координатор партийного проекта «Культура малой Родины», заместитель министра культуры Ирина Анфалова – Шишкина, а также члены местного политсовета и сторонники партии.

«Сегодня мы открыли еще одну модельную библиотеку в рамках партийного проекта и регионального проекта "Культурная среда". Модельная библиотека - новый формат библиотечной сферы, где разделены пространства для детей, подростков и взрослых. Это библиотека семейного чтения. Зонально все предусмотрено и для людей с ограниченными возможностями. Библиотека находится рядом с детской школой искусств, рядышком - дошкольное учреждение, поэтому библиотека должна стать центром притяжения, надеюсь так и будет. Жители сегодня очень благодарили за то, что такая библиотека появилась в Еткульском районе», - рассказала Ирина Анфалова-Шишкина.

Также координатор партпроекта "Культура малой Родины" отметила, что за 2022 год это уже десятая модельная библиотека. Программа реализуется при поддержке губернатора Челябинской области. Финансирование осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов.