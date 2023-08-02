Защитники Челябинского городского бора поделились опасениями о его судьбе с Петром Решетниковым

Защитники Челябинского городского бора вечером первого августа побывали на приеме у руководителя регионального следственного управления СКР России Петра Решетникова.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» депутат Елена Вахтина, в стенах СУ СК России по Челябинской области участники встречи обсуждали тему манипуляций с земельными участками, прилегающими к уникальному памятнику природы, на которые посягают застройщики.

«Манипуляции с земельными участками в Челябинске очень активно практикуют. В обход закона, впрямую нарушая закон», - заявила Елена Вахтина.

На встрече с Петром Решетниковым, в которой также участвовали депутат Ирина Гладышева, эксперт Яков Гуревич, речь в том числе шла о нашумевшей теме предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки, публичные слушания по которым состоятся десятого августа, о уже начавшемся строительстве на месте снесенного спорткомплекса «Полет».

Елена Вахтина отметила, что руководитель СУ СКР по Челябинской области усмотрел в происходящем вокруг городского бора основания для возбуждения уголовного дела. Следствию предстоит огромная работа - нужно досконально исследовать тему посягательств на уникальный памятник природы, провести все необходимые проверки и экспертизы.

Напомним, публичные слушания по утверждению Правил застройки и землепользования должны были состояться 27 июля, но были перенесены на десятое августа в связи с тем, что в адрес мэрии поступило около 800 обращений, в том числе по территории Челябинского городского бора, территориям индивидуальной жилой застройки, садоводческим некоммерческим товариществами, а также территориям реновации и комплексного развития.

По мнению жителей Челябинска, которое они озвучили в ранее записанном видеообращении, новые Правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. Они отметили, что могут быть уничтожены не только Челябинский городской бор, но и интернат для детей с ДЦП, и школа олимпийского резерва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению жителей Челябинска, выступающих против принятия новых Правил землепользования и застройки.

Челябинские общественники считают, что, если Правила землепользования и застройки, предлагаемые к обсуждению на публичных слушаниях, не будут утверждены, выведенные, но еще не застроенные участки с реликтовым лесом еще можно будет спасти и вернуть обратно в состав памятника природы, Челябинского городского бора, и его охранной зоны.

Если же власти новые Правила землепользования и застройки (согласно постановлению главы Челябинска №436-п от 18.07.2023) утвердят, тогда уникальному сосновому лесу будет грозить реальная опасность.

В мэрии при этом заявили, что проект новых Правил землепользования и застройки города не предусматривает изменение границ Челябинского городского бора, пояснив, что новые ПЗиЗ разработаны на основе генерального плана развития Челябинска, утвержденного до 2041 года.

Подчеркнем, Челябинск - едва ли не единственный город-миллионник с реликтовым лесом внутри. Сосновый бор посреди мегаполиса давно должен был исчезнуть - по многим причинам - с лица Земли, но все еще существует. Вопреки всему. Его жизнь в промышленном городе, где действуют десятки металлургических и других заводов, – нонсенс. Каким-то неведомым образом бор сохранился до сих пор. О том, какие невероятные обстоятельства тому способствовали, – в материале Николая Сумарокова «Челябинский бор: история чудесных спасений», опубликованном на сайте Русского географического общества в 2021 году и на сайте агентства «Урал-пресс-информ» - в 2023-м, когда страсти вокруг уникального зеленого острова внутри промышленного гиганта, коим, несомненно, является современный Челябинск, накалились до предела.

Жители столицы Южного Урала всеми силами защищают любимый лес и территории вокруг него. Так, в апреле этого года жители областного центра раскритиковали проект планировки территории в границах улиц Худякова и Лесопарковая для строительства нового жилого комплекса возле Челябинского городского бора.