27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
27.07.2022
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организатора экстремисткой организации, запрещенной в России
26.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля
26.07.2022
Челябинская область поддержит акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
Челябинский депутат выяснила: еще 20 лет назад специалисты советовали не использовать плотину как дорогу, а строить мост
26.07.2022
Новые правила выезда из челябинского посёлка спровоцировали аварии
25.07.2022
Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда
21.07.2022
«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы
19.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022