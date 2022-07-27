Челябинский депутат выяснила: еще 20 лет назад специалисты советовали не использовать плотину как дорогу, а строить мост

В случае обрушения челябинской плотины волна высотой в шесть-семь метров накроет треть северо-запада города и дойдёт до Концертного зала филармонии. При этом капитальный ремонт гидроузла возможен только при полном осушении чаши водохранилища. Такие выводы специалистов ЮУрГу были опубликованы в СМИ ещё в 1999 году. Результаты журналистского расследования двадцатилетней давности (автор – журналист Людмила Калугина – ред.) подняла депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина и направила их в силовые ведомства и в МЧС.

Депутат попросила руководителей ведомств обратить внимание на то, что при расширении дороги на улице Худякова необходимо учитывать возможные последствия с точки зрения эксплуатации гидросоружения, которое ещё в 1999 году находилось «в ограниченно работоспособном состоянии».

«…конструкции моста находятся в ограниченно работоспособном состоянии. В связи с этим требуется в обязательном порядке выполнить рекомендации, изложенные в отчёте по договору № 95096, а также разработать и выполнить мероприятия по снижению на 30..50% интенсивности транспортных потоков через мост, в том числе запретить проезд грузового транспорта и автобусов марки ИК-80 », - говорится в исследовании доцентов кафедры ЮУРГу «Строительные конструкции и инженерные сооружения», опубликованном 16 июля 1999 года в газете «Деловой Урал».

Учёные уже тогда обращали внимание на то, что ресурсы долговечности пролётных строений плотины приближаются к своему пределу. Специалисты высказывали мнение, что безаварийный срок эксплуатации Шершнёвского водохранилища может продлить строительство нового, параллельного моста. При этом строить его необходимо в ближайшие два-три года, утверждали специалисты. Капитальный ремонт плотины, по их мнению, был возможен только при одном условии - полном осушении чаши водохранилища, что означает пуск русла Миасса в обход гидроузла.

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Данное заключение специалистов ЮУРГу совпало с мнением Виктора Алфёрова – на тот момент он занимал должность начальника федерального государственного учреждения по эксплуатации водохранилищ Челябинской области. Он оценивал состояние гидроузла как критическое, а о самой дороге через плотину говорил как о вынужденной мере.

«Дорога по плотине – это вообще явление чужеродное для подобных сооружений. Любая плотина не любит проезда», - цитирует Виктора Алфёрова издание «Деловой Урал».

Напомним, ранее снизить динамическую нагрузку на плотину рекомендовали специалисты федерального «Центррегионводхоза» - учреждения, которое обслуживает гидротехнические сооружения по всей стране.