Ситуацией со строительством в Челябинском городском бору заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации о возможных нарушениях при выдаче разрешений на строительство домов в Челябинске.

Глава ведомства отреагировал на обращение депутата совета Центрального района южноуральской столицы Елены Вахтиной на его имя и имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за выдачу разрешения на строительные работы в челябинском бору.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Александр Быстрыкин ждет доклада по этой ситуации от руководителя СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова.

В своем обращении Елена Вахтина рассказала об острой социальной проблеме жителей экологически неблагополучного города-миллионника.

«Ради коммерческой застройки «элитного» жилого комплексом (четыре 24-этажных дома в челябинском городском бору, на границе ООПТ) сейчас в этом месте сносится действующий спорткомплекс «Полет». Данная застройка осуществляется, на взгляд множества горожан, не только вопреки экологическим нормам, но с вероятным нарушением закона и прав жителей города», - отмечает депутат.

Как поясняет в своем телеграм-канале челябинский политолог Александр Подопригора, Елена Вахтина «просит проверить материалы экологической экспертизы проекта, «не заметившей» того факта, что стройка планируется не в зоне жилой застройки, а на самой границе ООПТ (которая ранее была специально изменена властями)».

Елена Вахтина в своем обращении указывает также, что 29 декабря 2017 года администрация Челябинска выдала застройщику – ООО «Техсервис» разрешения на строительство многофункционального комплекса с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой по улице Лесопарковой, 6-А в Центральном районе. Строительство предполагалось вести в четыре этапа: (этап первый - корпус 1, до 30 марта 2023 года; этап второй - корпус 2, до 30 марта 2023 года; этап 3 - корпус 3, до 30 марта 2024 года; этап четвертый - корпус 4, до 30 марта 2025 года).

На четырех земельных участках застройщик анонсировал строительство четырех жилых 24-этажных зданий этажностью, пишет Елена Вахтина, отмечая, что до 2017 года на данных участках, согласно Правила землепользования и застройки Челябинска, строительство таких зданий было недопустимо, но в 2017 году депутаты гордумы поменяли ПЗиЗ в сторону, допускающую такое строительство.

«До февраля 2023 года никакие работы на данных земельных участках не производились. После резонанса в обществе администрация Челябинска анонсировала непродление сроков разрешения на строительство для ООО «Техсервис», сославшись на ряд причин (агентство «Урал-пресс-информ» подробно писало об этом ранее)», - отметила Елена Вахтина (напомним, мэрия указала, что с 2017 года по настоящее время застройщик фактически не начал какие-либо работы по реализации строительства, что является основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство).

Елена Вахтина подтвердила в своем обращении, что никакие работы здесь не производились, и сообщила Александру Бастрыкину и Игорю Краснову, что в феврале текущего года застройщик приступил к сносу здания спорткомплекса «Полет», где занимались дети и взрослые.

«27 марта 2023 года на мой запрос в прокуратуру Челябинской области получен ответ от администрации Челябинска, в котором сообщается, что два из четырех разрешений на строительство получили новые сроки действия – до 30 марта 2026 года», - отметила Елена Вахтина.

Отдельно челябинский депутат попросила высокопоставленных силовиков обратить внимание на следующие нарушения при получении застройщиком заключения негосударственной экспертизы.

Как пишет Вахтина, СК «Полет» располагается вплотную с городским бором - памятником природы регионального значения (ООПТ). Но при выдаче данных разрешений на строительство не заложено соблюдение требования федерального закона 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу части 3 статьи 4 этого закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся в том числе своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований названного закона, отмечает депутат.

«Одно из таких требований об едином противопожарном расстоянии 50 метров от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничества (лесопарках) было в СП 4.13130. Его вторая редакция действовала вплоть до февраля 2020 года. Проектная документация застройки СК «Полет», а также и негосударственная экспертиза по этой документации готовились в декабре 2017 года. Чтобы обеспечить соответствие объектов противопожарным требованиям, предписания пункта 4.14 СП 4.13130 должны были быть запроектированы, так как по классу функциональной пожарной безопасности и по высоте проектируемые апартаменты подпадали под объекты, на которые распространяются требования СП, в том числе его пункта 4.14», - подчеркивает Елена Вахтина.

Однако, в положительном заключении негосударственной экспертизы (НЭ) от 22 декабря 2017 года, выполненной ООО «ЧелЭкспертиза», по проектной документации СК «Полет» вообще отсутствуют какие-либо упоминания об противопожарных разрывах в 50 метров от леса, заявляет Вахтина и добавляет, что «в нашем случае таким лесом является особо охраняемая природная территория - Челябинский городской бор».

«Более того, застройщик/ проектировщик, а следом за ними - эксперты НЭ вообще игнорировали факт непосредственного соседства с ООПТ, и никаких мер по сохранению, сбережению памятника природы не предусмотрели совсем», - отмечает Елена Вахтина.

Депутат просит Игоря Краснова и Александра Бастрыкина проверить законность действий застройщика ООО «Техсервис» и действия сотрудников администрации Челябинска на предмет законности продления сроков действия разрешений на застройку.