Прокурору предстоит разобраться, почему стал секретным протокол публичных слушаний

Депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева обратилась в областную прокуратуру и СК с просьбой понудить городские власти опубликовать на сайте администрации города протокол публичных слушаний по проекту планировки территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова. Об этом она сообщила на своей страничке ВКонтакте.

Большинство участников публичных слушаний, которые прошли в конце апреля в Доме архитектора, высказались резко против строительства на границе городского бора на территории бывшего профилактория «Солнечный» нескольких высотных зданий. Однако вскоре мэр города Наталья Котова подписала соответствующее распоряжение, но при этом необходимое приложение с протоколом публичных слушаний не было опубликовано. Он также остался тайной за семью печатями и для депутатов Центрального района Елены Вахтиной и Ирины Гладышевой.

На свои запросы в мэрию выдать протокол публичных слушаний депутаты получили аналогичные отрицательные ответы от главного архитектора города Павла Крутолапова.

Как рассказала накануне агентству «Урал-пресс-информ» Елена Вахтина, ей отказались выдать протокол по той причине, что она не проживает на данной территории. Дело в том, что депутаты городской Думы на днях приняли неоднозначное решение в виде поправок к формату публичных слушаний, дополнив его виртуальными общественными обсуждениями на портале госуслуг. Здесь-то они и прописали возможность участия в обсуждениях только тех людей, что на этой территории проживают. И главного архитектора ничуть не смутило, что он отказал в выдаче протокола депутату Центрального района, где и предполагается стройка.

С запросом Ирины Гладышевой приключилась та же оказия. Мало того, в ответе, подписанном Крутолаповым, говорится о 164 участниках публичных слушаний, которые якобы проживают в этом районе. Но депутат позволила себе усомниться в достоверности данных. Дело в том, что на территории, где компания «Никс» собирается строить высотки, по ее словам, нет жилых зданий – только две школы и стадион «Инга». В этой связи, в частности, она попросила прокуратуру проверить списки этих жителей на фальсификацию.

На наш взгляд, это не частная история, в которой власти пытаются дать по носу депутатам, за которыми стоят их избиратели. Это история о легитимности принимаемых ими решений, о готовности руководителей городской администрации к открытому диалогу с населением. И тем более, если речь идет о строительстве на границах бора. Давно пора определить красные линии на подступах к бору, которые нельзя будет переступать никому, в том числе и самой власти. Вот бы куда направить запретительную энергию чиновников – в пользу бору, а не во вред.