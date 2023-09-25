Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения

На Северо-Западе Челябинска вовсю идет строительство кафедрального собора Рождества Христова. Протоиерей Игорь Шестаков и представители застройщика приоткрыли завесу тайны и рассказали журналистам о некоторых особенностях сооружения.

Пока собор не открыли и не освятили, но гулять по территории, любоваться недавно высаженными растениями и осматривать стены с впечатляющими мозаиками жителям Челябинска уже можно. Тем более что никаким забором огораживать территорию не будут. Это принципиальное решение, ведь, по словам протоиерея Игоря Шестакова, жители должны хотеть здесь гулять. По периметру уже растут ели, кустарники, гортензии, дубки. В ближайшее время высадят и рябины. А на уличной площадке, за алтарной частью, скоро возвысится пушистая голубая ель, которую будут украшать к Рождеству. К собору ведет асфальтированная дорога, есть парковка, столбы освещения и лавочки.

«Ни в Челябинске, ни в области нет подобного собора. Он станет духовным центром нового Челябинска, точкой духовного притяжения. Там, куда идет город, должны возникать храмы», – сказал отец Игорь.

Челябинский собор хоть и напоминает некоторые православные сооружения в других городах России, но все же здесь применены особые современные технологии, которые делают его уникальным. Двери храма медные, с фрезировкой, искусственно состарены. Часть элементов литая, другая часть выполнена на станках. Облицовку делают в Челябинске и Минске.

Восемь мозаик с изображением святых перенесены на здание. Сначала специалисты из Москвы собирали иконы из мельчайших камней. На мозаиках изображены священномученики Челябинской области и Урала. Митрополит Петр Крутицкий, которого казнили в 1937 году в Верхнеуральском политическом изоляторе, по решению священноначалия возглавляет собор южноуральских святых. Трое священнослужителей, пострадавших в Каслях, святая Параскева Кочнева из Миасса, Семион Верхотурский, великая княгиня Елизавета Федоровна, имеющая отношение к царской семье. Частица ее мощей, по словам Игоря Шестакова, будет находиться в Соборе Рождества Христова. Внутри собора увидим и другие изображения священномучеников на иконах.

«Святыни уже готовятся, ждут своего часа. Не могу раскрыть всю тайну, мы увидим их на открытии. Но могу скачать точно – это будет радостное событие для наших верующих!», – подчеркнул протоиерей Игорь Шестаков.

Всего в соборе будет четыре звонницы и 13 колоколов. Сейчас пока задействованы две. В одной располагается самый большой колокол. Остальная композиция колоколов находится в соседней звоннице. Они сообщаются между собой тросами. Как говорят застройщики, звонари не приветствуют электронное оборудование. Они играют руками и душой. Звон колоколов будет слышен в радиусе 10-ти километров, то есть во всем Северо-Западе.