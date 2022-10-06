СОБР отмечает юбилей

Завтра, восьмого октября, сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1992 году Указом Президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР. Сейчас они включены в структуру федеральной службы войск национальной гвардии России.

В Челябинске специальный отряд быстрого реагирования был создан позднее – 14 марта 1993 года. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

Сегодня сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

В 2022 году бойцы СОБР «Рифей» управления Росгвардии по Челябинской области оказали содействие сотрудникам регионального УФСБ в задержании 59-летнего челябинца, подозреваемого в реабилитации нацизма, а также в задержании 14 обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью,в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, участвовали в охране общественного порядка крупных спортивных и других мероприятий.