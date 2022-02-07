Социалисты организовали акцию «Подари книгу»

В следующий понедельник, 14 февраля, будет отмечаться Международный день дарения книг. В связи с этим праздником партия «Справедливая Россия - За правду» запустила акцию "Подари книгу". Ее цель – собрать книги для сельских библиотек, детских домов, социальных учреждений.

Региональное отделение партии в Челябинской области присоединилось к этой акции и объявляет сбор художественной литературы для взрослых и детей. Книги должны быть в хорошем состоянии. Их можно приносить по адресу в Челябинске: пр. Ленина, 83, каб. 310-Б, тел.: 265-55-22, либо в местные отделения партии.