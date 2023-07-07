Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области

В Челябинской области более 2,5 тысячи жителей получили единовременную социальную выплату для приобретения внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке.

Как отмечает председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков, реализация областной меры поддержки по компенсации затрат на приобретение и установку внутридомового газового оборудования находится на постоянном контроле депутатов областного парламента.

«Сначала в законе было прописано четыре категории граждан, которые имеют возможность получить единовременную выплату. Это одиноко проживающие пенсионеры, как наиболее нуждающиеся, а также многодетные семьи, - напомнил Сергей Буяков. - Сейчас уже перечень расширен, в него вошли ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и граждане, которые принимали участие в специальной военной операции».

У одиноко проживающей пенсионерки из села Миасского Красноармейского района Людмилы Штаревой есть небольшой, но уютный дом, который своими руками построил ей сын. Первое время Людмила Евстафьевна отапливала жилище с помощью печки и это доставляло немало проблем и трудностей немолодой женщине. Решили перейти на электрическое отопление.

«Но, если зима выдавалась очень холодной, для меня электричество оказывалось делом достаточно накладным», - признается женщина.

Сын узнал из СМИ, что в Челябинской области действует программа по приобретению и установке внутридомового газового оборудования и подсказал маме, что ей, как одиноко проживающему пенсионеру, полагается компенсация.

Людмила Штарева обратилась в местный отдел социальной защиты населения, где женщине подтвердили, что она подходит по критериям для получения меры поддержки. И она стала собирать необходимый пакет документов.

Пенсионерка получила уже повышенный размер компенсации (в мае 2022 года он был увеличен с 60 тысяч до 100 тысяч рублей).

«К сентябрю прошлого года, к началу нового отопительного сезона, все решилось, мне установили оборудование, в доме появилось газовое отопление» - добавляет селянка. - Теперь, конечно, удобно: включил - и греет. Вот недавно несколько дней подряд была плохая погода, холодно стало в доме. А у меня - тепло, светло, уютно, да и экономия в итоге будет».

Женщина отмечает, что жители села активно пользуются предоставленной им поддержкой.

Сергей Буяков подчеркнул, что в целом по области эта мера поддержки востребована у южноуральцев, особенно у жителей сельских территорий. «Когда закон был только принят, то было около 200-400 заявлений на газификацию, сейчас мы уже подошли к двум с половиной тысячам, - отметил Сергей Буяков. - Газификация значительно повышает уровень жизни людей, а региональная выплата стала хорошим подспорьем для ее получателей».

Напомним, единовременная социальная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке была введена на территории области с первого июля 2021 года по инициативе губернатора Алексея Текслера. В мае 2022 года максимальный размер социальной выплаты был увеличен до 100 тысяч рублей.

Право на социальную выплату в размере фактических расходов, но не более 100 тысяч рублей, имеют:

- одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 и 60 лет (женщины и мужчины), являющиеся собственниками жилых помещений,

- совместно проживающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет;

- многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

- семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом менее двукратной величины прожиточного минимума,

- все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- мобилизованные граждане и члены их семей,

- семьи граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы (контрактник или один из членов его семьи должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором будет проведен газ, и являться собственником этого жилья);

- семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (должны быть собственниками жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семьи военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений).

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий;

- отдельно проживающие граждане и семьи с детьми в возрасте до 18 лет со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

- семьи граждан, пребывающих в запасе, добровольно принимавших участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов.