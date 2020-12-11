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Солнечные батареи принесли «Таганаю» победу в международной премии

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) стал победителем «народной» номинации VIII Международной премии «Малая энергетика - большие достижения».

Церемония вручения премии состоялась сегодня, 11-го декабря, в Москве, в конгресс-центре торгово-промышленной палаты.

«И мы поздравляем с этой победой каждого из 150 тысяч 657 человек, которые отдали свои голоса в поддержку проекта оснащения туристических приютов национального парка солнечными батареями!» - порадовал добрым известием в пятницу, 11 декабря, телеграм-канал «Таганай ньюс».

Еще до того, как стали известны итоги премии, коллектив нацпарка заявил, что как бы ни завершился этот конкурс, «Таганай» уже стал победителем, ведь в ходе народного голосования его поддержало рекордное количество человек – за всю историю премии.

«Эту победу мы одержали благодаря вам, друзья! Спасибо за то, что верите в нас!» - поблагодарили сотрудники «Таганая» участников голосования.

Напомним, первые солнечные батареи появились в приюте «Гремучий ключ» ещё в 2015 году (до того постоянного электроснабжения там не было).

При установке пришлось решать сразу несколько задач, в том числе обеспечивать доставку оборудования и техники: приют расположен в восьми с половиной километрах от Центрального входа в парк на высоте 840 метров над уровнем моря, при этом путь туда лежит по труднодоступной территории.

«Нашей целью было обеспечить постоянное энергоснабжение объектов туристической инфраструктуры парка. Все они находятся довольно далеко, территория в основном непроходима для транспорта. Кроме того, из-за природоохранного статуса в парке запрещено капитальное строительство», - рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Сегодня в национальном парке действует эколого-туристический комплекс «Чёрная скала» и пять туристических приютов. В общей сложности там установлены 46 солнечных батарей мощностью от 150 до 250 ватт. Это позволяет не только освещать гостевые дома, но и обеспечивать работу раций и отопительного насоса, а также подзарядку аккумуляторов, в том числе, для гаджетов туристов.

«Мы считаем, наш опыт можно тиражировать на другие особо охраняемые природные территории, поскольку проблема энергообеспечения остро стоит почти везде», - отметил Алексей Яковлев.

Опыт национального парка по установке солнечный батарей позитивно оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подчеркнувший, что «это экологическое решение полностью соответствует духу бережного отношения к природе».

«Таких инноваций должно быть больше, прежде всего, в сфере туристической инфраструктуры, южноуральских рекреационных зон», - отметил Алексей Текслер.

В этом году в оргкомитет конкурса «Малая энергетика - большие достижения» поступила 91 заявка, это рекордное количество за всю историю премии.

В шорт-лист вошли 72 проекта из России, Австрии и республики Беларусь. Участники международного экспертного совета уже приступили к рассмотрению конкурсных проектов. Имена победителей будут названы 11 декабря в Москве.

Премия, учрежденная Ассоциацией малой энергетики, вручается с 2013 года. Соорганизатором конкурса выступила Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Официальную поддержку проекту оказывало министерство энергетики РФ и комитет Государственной Думы по энергетике.