«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно

У пожилых жителей и инвалидов Челябинска появилась уникальная возможность посетить солевую комнату и бесплатно пройти курс галотерапии.

Реализацию этого доброго проекта Челябинская общественная организация «Солнечный день» начала в августе 2021-го года при поддержке Фонда президентских грантов.

К участию в проекте бесплатно приглашаются пожилые люди и люди с инвалидностью, в том числе перенесшие такие заболевания, как пневмония, пневмония вызванная новой коронавирусной инфекцией, острые бронхиты, а также постоянно наблюдающиеся с диагнозами бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, бронхоэктатическая болезнь и эмфизема легкого.

Солевая комната оказывает противомикробное, противовоспалительное действие и улучшает функционирование дыхательной системы, а также усиливает иммунные и метаболические процессы. В ходе курса проводятся также дыхательная и общеукрепляющая лечебная физическая культура, групповой психологический тренинг «Мои ресурсы для здоровья» с элементами глинотерапии. Участники посещают комнату психологической разгрузки с музыкально-визуальная терапией. А также на каждом сеансе всем выдаются кислородные коктейли.

На сегодняшний день реабилитацию прошли уже 143 человека. За полтора года планируется принять около 800 челябинцев.

Новая запись на сеансы открыта с февраля 2022 по адресу: Марченко, 11-Б или по телефону: 8 (900)077-78-01.

Прием ведется только при наличии QR-кодов.

В посещения входят десять сеансов в солевой комнате, кислородные коктейли, два занятия с врачом ЛФК и одно занятие с психологом.