Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан

Пациентам Челябинской областной клинической больницы, страдающим заболеваниями печени, больше не требуется каждый раз проходить через хирургическую процедуру биопсии, когда из органа берется фрагмент и направляется на исследование. Теперь обследование занимает всего несколько минут.

«Эластометрия печени - современное ультразвуковое исследование, в ходе которого оценивают эластичность и жесткость ее тканей. Метод информативный, высокоточный, позволяет определить степень фиброзной патологии печени, а также отследить изменения в динамике. Эластометрия позволяет обнаружить патологию на ранних стадиях, своевременно и максимально корректно назначить действенную тактику лечения фиброза», - рассказала врач отделения ультразвуковой диагностики Екатерина Муравьева.

В процессе исследования проводится не менее десяти измерений. На экране монитора появляется оптимальный доступ, цветовая картограмма. Во время всего процесса аппарат сохраняет и оценивает качественные и количественные показатели, которые измеряются в килопаскалях. Результат считается автоматически и показывает средний показатель жесткости тканей.

«Полученные данные о состоянии печени пациента дают возможность врачу-гепатологу поставить точный диагноз и выбрать правильную тактику лечения или скорректировать при необходимости ранее назначенное лечение. Чем раньше поставлен точный диагноз и начато правильное лечение, тем выше шанс сохранить здоровую печень», - уверен заведующий отделением гастроэнтерологии ЧОКБ Александр Василенко.

В отличии от биопсии, когда для исследования берется небольшой фрагмент печени, эластометрия позволяет проводить исследование всего органа, что обеспечивает высокую достоверность результатов. К достоинствам метода эластографии сдвиговой волны относят доступность, высокую чувствительность, возможность оценки показателей как в норме, так и при патологии.

«Этиология заболеваний, при которых возникают диффузные изменения в печени, различны. Это могут быть гепатиты В и С, аутоиммунные гепатиты, жировая дистрофия печени (жировой гипотезе) как алкогольного, так и неалкогольного происхождения. Это различные осложнения, связанные с неконтролируемым приемом лекарственных препаратов», - подчеркивает заведующая отделением ультразвуковой диагностики ЧОКБ Наталья Гурьянова.

Любое хроническое заболевание печени приводит к фиброзу, который, в свою очередь, неизбежно превратится в цирроз с различными, в том числе необратимыми, последствиями. Чтобы не довести до цирроза, рекомендуется проводить эластографию как можно раньше.

«Чаще встречаемся с такими осложнениями цирроза печени, как крайняя степень фиброза - это кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Ну а дебют кровотечения характеризуется чаще всего летальным исходом, так как человек даже не успевает обратиться за помощью. Также существует опасность декомпенсации цирроза печени в виде напряженного асцита. Он проявляется до такой степени раздутым животом, что человек не может даже дышать. Поэтому приходится выпускать свободную жидкость», - пояснил врач отделения хирургии №2 ЧОКБ Александр Микуров.

Единственное противопоказание к исследованию на фиброскане - наличие большой жировой прослойки у пациента с лишним весом, в таких случаях оценка степени фиброза печени проводится по косвенным биохимическим показателям крови.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской областной клинической больницы Наталья Малухина, эластометрия в качестве профилактического обследования может быть рекомендована всем, кто старше сорока лет; обязательное обследование на аппарате фиброскан для оценки степени поражения печени должно проводиться при любых ее заболеваниях (вирусные гепатиты В, С, D; жировой гепатоз – неалкогольный стеатогепатит; алкогольная болезнь печени - алкогольный стеатогепатит; аутоиммунные заболевания печени - аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз; синдром Жильбера и другие наследственные заболевания печени).

При высоком риске поражения печени необходимо проводить эластометрию (эластографию) у пациентов с сахарным диабетом, при повышенном уровне холестерина или триглицеридов, с превышением нормы показателей цитолиза (АЛТ, АСТ, ГГТ), при нарушениях в клиническом анализе крови (снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов), при избыточном весе, при частом повышении уровня билирубина в крови, при подозрении на цирроз или при установленном циррозе.

Эластометрия печени может выявить патологии в ранней форме у тех, кто употребляет алкоголь и принимает препараты, токсичные для печени.