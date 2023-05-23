Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма

В мае приют для животных «БиМ» отмечал 10-летие. Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ агентству Урал-пресс-информ, сотрудники Челябинского цинкового завода и директор АО «ЧЦЗ», депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт организовали акцию по сбору корма для собак. В результате акции было собрано более 300 килограмм сухого корма, круп и лакомств.

«Мы не в первый раз поддерживаем приют, там находятся собаки, пристроенные с нашего предприятия, - рассказывает волонтер, экономист коммерческого отдела АО «ЧЦЗ» Ольга Гусева. – В этот раз мы не только обеспечили пушистиков запасом корма, но и передали средства для лечения и прививочной кампании собак. А дети с удовольствием приняли участие в строительстве будок для собак».

«Мы благодарны цинковому заводу и лично Павлу Избрехту за поддержку, - подчеркивает Татьяна Порошина один из организаторов приюта «БиМ». – Для животных построили удобный вольер, заводчане часто привозят корм и гуляют с собаками. Мы рады, что нам удалось объединить усилия неравнодушных людей».

Каждому знакомо высказывание: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Многие бездомные животные – брошенные питомцы или ненужное хозяевам потомство домашних любимцев. Но отказ хозяев не должен лишать этих животных права на заботу.