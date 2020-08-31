Сотрудники ЧТЗ к 100- летию танкостроения сняли фильм

Челябинские тракторостроители выпустили фильм к 100-летию отечественной танковой промышленности. Он посвящен труженикам тыла и танкистам нескольких поколений, всем ветеранам ЧТЗ, тем, кто в цехах и конструкторских бюро создавал бронетанковую мощь страны и тем, кто сегодня продолжает славные традиции Челябинского тракторного завода.

По сюжету тракторостроители разных профессий читают стихи о танках и танковых боях, Танкограде на своих рабочих местах. Для проекта были использованы произведения Михаила Львова, Сергея Обрадовича, Петра Синявского. Финальное стихотворение полностью посвящено челябинскому тракторному, его автором является работник ЧТЗ Всеволод Смирнов.

Среди героев – работники литейки и кузницы, ветеран ЧТЗ, в годы войны работавший на сборке танков, он, кстати, читает стихотворение собственного сочинения, а также руководители предприятия. Эпизоды с представителями разных профессий, историй соединяет любовь к заводу и желание созидать его настоящее.

Авторы идеи подчеркивают главную мысль – вековой юбилей отечественной танковой промышленности это не только и не столько танки и металл, это, в первую очередь, люди с особым уральским характером. Это те, кто сегодня открывает второе 100-летие танкпрома.

Как сообщили в пресс-службе профсоюзов Челябинской области, одна из центральных задач фильма - показать роль ЧТЗ в вековом юбилее отечественного танкпрома, а самое главное показать тех людей, кто сегодня продолжает славные традиции легендарного завода-Танкограда.