Сотрудники Исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения СВО

Двое сотрудников Государственного исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения специальной военной операции. Один – тот, что постарше (ему за сорок), ушел добровольцем, второго (моложе сорока) призвали в рамках частичной мобилизации.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» директор Исторического музея Владимир Богдановский, тот, что уехал на Донбасс добровольцем, - в прошлом профессиональный военный, имеет несколько высших образований и большой боевой опыт. Мужчина побывал во многих горячих точках, обладает самыми разными знаниями и умениями, необходимыми для участника боевых действий, в том числе прекрасно разбирается в технике, электронике, владеет навыками рукопашного боя, занимался также и другими видами единоборств.

Второй сотрудник Исторического музея – тот, что попал под частичную мобилизацию, - служил в армии, владеет военными специальностями. Отнесся к получению повестки совершенно спокойно, заявив, что прятаться не собирается и пойдет воевать.

Обоих работников музея провожали всем коллективом. Добровольца – 12-го сентября, мобилизованного – 29-го сентября. Провожали с любовью и теплотой. Коллеги очень ждут героических мужчин обратно – живыми и здоровыми, целыми и невредимыми, желая, чтобы им сопутствовала удача.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель отдела по связям с общественностью Исторического музея Дарья Таланкина, сотрудники учреждения культуры также не остались в стороне от ситуации в стране и собрали денежные средства в поддержку участников СВО, закупив для мобилизованных мужчин термобелье, теплые джемперы, надувные коврики, спальные мешки, в которых воинам будет комфортно спать при минусовых температурах, а также коврики-пенки.

Напомним, еще весной здание Государственного Исторического музея Южного Урала украсил символ борьбы за победу над нацизмом: буква Z.