04.10.2022
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
04.10.2022
В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов
04.10.2022
«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»
04.10.2022
ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО
04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
04.10.2022
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
Сотрудники Исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения СВО
04.10.2022
Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации
04.10.2022
Сформирован первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией
04.10.2022
СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
04.10.2022
На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022