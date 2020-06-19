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Сотрудники МЧС начали проверку летних лагерей

Общество
Сегодня, 10:26

Сотрудники МЧС по Челябинской области проверяют готовность детских оздоровительных лагерей. Они наведались в лагерь «Смолино» школы по теннису имени Бориса Маниона.

Специалистами была проверена работа системы автоматической пожарной сигнализации, обследованы эвакуационные пути, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Специалисты «чрезвычайного» ведомства также организовали учебную тренировку по эвакуации персонала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Пока не установлены конкретные даты начала летней оздоровительной кампании 2020 года, но организация и подготовка к ней идет полным ходом, с учетом соблюдения всех мер предосторожности.

 

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детский лагерь
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