Сотрудников СК Верхнего Уфалея отправили на карантин из-за коронавируса

Сотрудников следственного управления СК по Верхнему Уфалею отправили на карантин. У двух человек был обнаружен коронавирус.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах.

В СКР по Челябинской области сообщили, что от каких-либо комментариев воздерживаются.

Напомним, в Челябинске в начале июня были отправлены на карантин семь бойцов Росгвардии. Положительный результат теста на коронавирус пришел сотруднице аппарата ведомства. Она работала с документами и контактировала с коллегами.

На данный момент в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 19 тысяч 502 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 7419 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3847 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3346, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2694, в Тюменской области – 1908, в Курганской области –288.

Напомним, в регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.