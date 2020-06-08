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Сотрудников СК Верхнего Уфалея отправили на карантин из-за коронавируса

Общество
Сегодня, 11:55
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудников следственного управления СК по Верхнему Уфалею отправили на карантин. У двух человек был обнаружен коронавирус.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах.

В СКР по Челябинской области сообщили, что от каких-либо комментариев воздерживаются.

Напомним, в Челябинске в начале июня были отправлены на карантин семь бойцов Росгвардии. Положительный результат теста на коронавирус пришел сотруднице аппарата ведомства. Она работала с документами и контактировала с коллегами.

На данный момент в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 19 тысяч 502 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 7419 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3847 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3346, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2694, в Тюменской области – 1908, в Курганской области –288.

Напомним, в регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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