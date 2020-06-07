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В Челябинской области растут темпы прироста случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 21:03
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 128 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 7,6% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 119). Суточное число выздоровевших по-прежнему остается меньше новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, седьмого июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 847 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 80 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 70 и 111 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1 тысяча 801 пациент.

Тринадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 57 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 31 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались 77-летняя женщина из Миасса, 76-летняя женщина и 81-летний мужчина из Челябинска.

В больницах продолжает лечение 1 тысяча 976 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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