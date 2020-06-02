В Челябинске часть сотрудников Росгвардии отправили на карантин

В Челябинске отправлены на карантин семь бойцов Росгвардии

Положительный результат теста на коронавирус пришел сотруднице аппарата ведомства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Росгвардии, женщина у которой был подтвержден диагноз «коронавирус», работала с документами и контактировала с другими сотрудниками.

«Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. Накануне гражданский специалист госпитализирована в медицинское учреждение с подтвержденным диагнозом. Лица, контактирующие с заболевшей, а таких установлено 7, направлены на изоляцию. Комплекс противоэпидемических мероприятий, проводимых в подразделении, усилен. Ситуация находится под контролем начальника территориального управления ведомства по Челябинской области», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альбер Габбазов.

В последнюю неделю мая на Южном Урале был поставлен антирекорд по суточному росту случаев коронавируса – за день было зарегистрировано 150 новых инфицированных. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 3 тысячи 132 случая коронавируса.

Напомним, в регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.