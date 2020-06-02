ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске часть сотрудников Росгвардии отправили на карантин

Общество
Сегодня, 10:04
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске отправлены на карантин семь бойцов Росгвардии
Положительный результат теста на коронавирус пришел сотруднице аппарата ведомства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Росгвардии, женщина у которой был подтвержден диагноз «коронавирус», работала с документами и контактировала с другими сотрудниками.

 «Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. Накануне гражданский специалист госпитализирована в медицинское учреждение с подтвержденным диагнозом. Лица, контактирующие с заболевшей, а таких установлено 7, направлены на изоляцию. Комплекс противоэпидемических мероприятий, проводимых в подразделении, усилен. Ситуация находится под контролем начальника территориального управления ведомства по Челябинской области», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альбер Габбазов.

В последнюю неделю мая на Южном Урале был поставлен антирекорд по суточному росту случаев коронавируса – за день было зарегистрировано 150 новых инфицированных. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 3 тысячи 132 случая коронавируса. 

Напомним, в регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начали понемногу смягчать ограничения - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 10:12
Сотрудники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 11 июня
Общество
Вчера, 18:55
Текслер - о текущей ситуации с коронавирусом в Челябинской области
Общество
Вчера, 16:20
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Общество
Вчера, 16:19
В больнице Кунашака вспышка коронавируса
Вчера, 17:25
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Вчера, 16:20
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Вчера, 16:19
В больнице Кунашака вспышка коронавируса
Вчера, 15:42
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Вчера, 15:38
Этим летом "Пламя Аркаима" разгорится несмотря на пандемию
Вчера, 14:40
Сестры-сурикаты ждут, когда челябинцы им имена дадут
Вчера, 14:37
В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму
Вчера, 14:33
В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца
Вчера, 14:31
Глава Озерска ушел на двухнедельный карантин
Вчера, 13:47
Военные медики контролируют эпидобстановку в ЧВВАКУШе, где выявлены случаи коронавируса
Среда обитания
Вчера, 10:48
Первый месяц лета на Южном Урале будет жарким
Происшествия
Вчера, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Новости
Сегодня, 10:53
Общество
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Сегодня, 10:43
Происшествия
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Сегодня, 10:24
Среда обитания
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Сегодня, 10:09
Экономика
Челябинский цинковый завод осуществил техническое перевооружение обогатительной фабрики на дочернем предприятии в Рубцовске
Материалы рубрики
Сегодня, 10:53
Общество
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Сегодня, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Вчера, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Вчера, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Вчера, 16:20
Общество
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Теги
коронавирус
Карантин
Росгвардия
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика