Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

АО «ЮУ КЖСИ» поздравила Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска с 35-летием.

Корпорация приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею Совета и предстоящей 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Являясь застройщиком 50-го микрорайона Паркового, АО «ЮУ КЖСИ» ежегодно поздравляет ветеранов, проживающих на застраиваемой территории, а также организует кинопоказы военных лент под открытым небом. В этом году южноуральская корпорация подготовила для активистов ветеранского движения всего Курчатовсого района сладкие подарочные наборы.

Юбилей Совета ветеранов прошел в праздничной атмосфере. С маршем под барабанную дробь перед виновниками торжества выступили юные воспитанники кадетского корпуса имени Александра Невского общеобразовательной школы №45. Кадеты выстроились в ряд напротив ветеранов и зачитали слова благодарности в стихах, исполнили музыкальный номер под баян. Также своим творчеством порадовали ансамбль гитаристов, исполнивший патриотические песни, и танцоры Центра детского творчества Курчатовского района.

Представители КЖСИ от лица корпорации и генерального директора Владимира Атаманченко поблагодарили ветеранское движение за объединение и поддержку представителей военного поколения. Конечно же, поздравления прозвучали и в адрес ветеранов – мужественных, смелых людей.

В ответ председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева выразила благодарность строительной компании и лично генеральному директору за участие в проведении праздника и пожелала дальнейшей взаимной дружбы.

Завершилось торжество песней «Я люблю тебя жизнь», которую стоя пел весь зал. После концерта участникам события вручили памятные и сладкие подарки. Все желающие смогли сфотографироваться или пройти на выставку прикладного творчества, организованного в холле библиотеки, где были представлены работы ветеранских клубов.