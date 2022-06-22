Совместная служба и преданная дружба: кинологи УИС Челябинской области отметили свой праздник

Совместная служба и преданная дружба: кинологи уголовно-исполнительной системы Челябинской области накануне, 21-го июня, отметили профессиональный праздник.

В настоящее время в региональном ГУФСИН функционируют двадцать кинологических подразделений и племенной питомник служебных собак. Сейчас в них служат более 250 специалистов-кинологов со своими четвероногими напарниками. Вместе они с честью и достоинством стоят на страже закона.

«В паре с кинологом могут работать собаки разных пород, но в уголовно-исполнительной системе используются преимущественно немецкие, восточно-европейские и бельгийские (малинуа) овчарки. Они проходят очень тщательный отбор с самого нежного возраста. Для этого существует целый ряд методик», - рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова.

По ее словам, способности и задатки малышей выявляются уже в три-четыре месяца специалистами питомника служебного собаководства, который входит в структуру регионального ГУФСИН с 2001 года. Именно здесь начинается процесс воспитания. Щенки осваивают выполнение самых простых команд, таких как «сидеть» и «рядом».

«Мы смотрим, какую службу может нести каждый щенок. Характер и темперамент во многом определяет будущий профиль, – объясняет начальник питомника Дания Лощенова. – От этого зависит, чему в дальнейшем их будут обучать: поиску и обнаружению человека, наркотических средств или взрывчатых веществ».

Дальнейшее обучение хвостатые блюстители порядка проходят в разных регионах России: розыскных собак обучают в учебном центре в городе Нижний Тагил Свердловской области; специальных собак по поиску наркотических средств - в Пермском институте ФСИН России, а четвероногих по поиску взрывчатых веществ обучают в Тульской области.

Закрепляются полученные навыки в подразделениях, где для этого созданы все необходимые условия: оборудованы кинодромы и кинологические городки. За каждой из служебных собак закреплен отдельный просторный вольер. Четвероногие подопечные кинологов получают правильный уход, сбалансированное питание и лечение. Такой подход к делу дает отличные результаты и позволяет успешно выполнять поставленные задачи.

Специалисты-кинологи регионального ГУФСИН - участники и многократные победители соревнований различного уровня. Тот факт, что в УИС Челябинской области трудятся настоящие профессионалы, подтверждается наличием большого числа кубков и медалей различного достоинства – золотых, серебряных, бронзовых.

Как отмечает начальник кинологической службы отдела организации служебной охраны ГУФСИН России по Челябинской области Шамиль Мухаметгалин, подготовка служебной собаки – это кропотливый труд, требующий большой самоотдачи, терпения, выдержки, а самое главное – искренней любви к животным.

Кинологам не возбраняется служить со своей личной собакой, но в том случае, если она имеет крепкое здоровье, хорошую работоспособность и определенный уровень подготовки.

Как признаются кинологи, тогда это уже больше, чем надежный напарник на работе и верный друг, это - настоящий член семьи.

В среднем срок службы собаки составляет восемь-десять лет. В этом возрасте ей уже становится тяжеловато выполнять служебные задачи. Приходит молодая смена. Но после выхода на «пенсию» кинолог не обязан разлучаться с бывшим напарником, он может забрать его к себе домой, что многие чаще всего и делают.

В профессиональный праздник у кинологов УИС спросили, почему они выбрали именно эту профессию.

«Для меня это призвание и дело всей жизни, – признается начальник кинологического отделения ИК-11 ГУФСИН области Наталья Третьякова. - В профессию меня привела любовь к собакам. Было огромное желание о них заботиться и приносить пользу обществу. Моим первым мохнатым сослуживцем стала немецкая овчарка по кличке Шейх. Сейчас под моей опекой сразу две собаки – Ультра и Ульма. Одна работает на розыск, другая – на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Наталья несет службу наравне с мужчинами вот уже 16 лет и стала достойным примером для других представительниц прекрасного пола.

Инструктор-кинолог кинологического отделения Екатерина Назарова, как и ее наставница, любила собак с детства. Профессию выбрала вопреки желаниям родителей и ни разу об этом не пожалела. Девушка несет службу вместе с немецкой овчаркой по кличке Зита. У них сложился отличный тандем.

Зита участвует в соревнованиях профессионального мастерства и показывает неплохие результаты. Живет она дома у Екатерины, чему хозяйка несказанно рада.

У Юлии Банщиковой любовь к собакам зародилась в душе с ранних лет, впрочем, иначе в этой профессии и не бывает.

Юлия уже подготовила отличные кадры для службы – немецкую овчарку Аланию и двух подростков Фрину и Бесси. Обе бельгийские овчарки. Представители этой породы считаются настоящими спецназовцами в мире собак – способны выполнять абсолютно любые задачи.

Начальник кинологического отделения ИК-15 ГУФСИН области Ольга Горкун 20 лет готовит четвероногих питомцев для несения службы. Профессию выбрала по зову сердца.

Ольга уверена, эта работа не для каждого. Человек должен быть неравнодушным, терпеливым и целиком преданным своему делу.

Константин Богановский - еще один специалист-кинолог с более чем двадцатилетним стажем - служит в Верхнеуральской тюрьме. В том, что данная работа - его истинное призвание и что она чрезвычайно важна для других людей, мужчина убеждался много раз. Вместе со своим преданным напарником по кличке Бертон он несколько лет назад раскрыл убийство по горячим следам.

За помощью к кинологу обратились сотрудники полиции.

«Был обнаружен отпечаток подошвы обуви предположительного преступника во дворе одного из жилых домов. Бертон взял след и привел туда, где находился убийца», - вспоминает Константин.

За свой профессионализм он был отмечен благодарностью руководства ГУФСИН, а его четвероногий напарник в качестве поощрения получил вкусное угощение.