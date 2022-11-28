28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
28.11.2022
Юбилею Островского НХТ Челябинска посвящает премьеру «Сердце не камень»
28.11.2022
Челябинцам рассказали, каким будет сквер вокруг башни с часами
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
Возмужавший красавец-лев по имени Сева больше не будет один
09.11.2022
Императрица на дереве, или Птица высокого полета
07.10.2022
Малыша-саймири отправляют на самолете из Челябинска в Калужскую область
02.09.2022
Челябинский зоопарк встал на защиту своего пожилого любимца от критики его внешности
01.09.2022
Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022