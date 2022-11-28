Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца

Очередной восхитительной новостью порадовал своих многочисленных друзей челябинский зоопарк: у растущего не по дням, а по часам львенка Севы (полное имя солнечного красавца – Север-Алай) скоро появится дама сердца.

Имя новой обитательницы муниципального учреждения Челябинска – Киара. На свет она появилась в апреле этого года в Пятигорске, в местном зоопарке (ей семь месяцев). Ее родители – Лада и Баграт. У Киары есть брат – во втором месяце весны мама-львица родила двух малышей.

Как только закончится срок обязательного карантина, Сева и Киара встретятся, и любимец тысяч южноуральцев больше не будет одинок (несмотря на то, что возмужавший царевич всегда знает, чем заняться и как себя развлечь, всем очень хотелось, чтобы рядом с ним был кто-то еще).

В зоопарке шутят, что гостья из Пятигорска или станет любовью всей жизни Севера-Алая (шустрый львенок, к слову сказать, сам выбрал себе двойное имя), или его головною болью: зоологи уже отмечают, что характер у Киары непростой: она властная и дерзкая – настоящая царица. А еще Киара – невероятно хорошенькая и умеет очень сладко зевать.

Увидеть красавицу можно будет после десятого декабря. Первое время Сева и Киара будут жить по соседству – в разных вольерах: за это время они смогут как следует присмотреться и принюхаться друг к другу.

«Мы же держим кулачки за счастливый союз сибирского льва и южной львицы на уральской земле», - отмечают в зоопарке Челябинска, друзья которого с восторгом встретили эту новость и уже сейчас просят заснять встречу Севы и Киары на видео.

Напомним, Север-Алай – сын африканских хищных кошек Алтая и Аи - в столицу Южного Урала приехал в начале этого года в возрасте пяти месяцев (он родился в зоопарке Барнаула) и сразу стал всеобщим любимчиком.

ВИДЕО: Челябинский зоопарк