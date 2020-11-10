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Союзмаш и «Кванториум» открывают в Челябинской области образовательные центры

Общество
Сегодня, 12:08
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На предприятиях Союза машиностроителей России в Челябинской области в ближайшее время откроются детские образовательные центры– так машиностроительная отрасль решает вопрос с подготовкой для себя профессиональных кадров.

Накануне Региональный центр технического творчества и южноуральское отделение Союзмаша заключили соответствующее соглашение.

Пилотный проект уже запущен. В августе этого года региональный центр технического творчества открыл филиал «Кванториума» в стенах челябинского радиозавода «Полет», в котором занимаются дети сотрудников предприятия. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика России». У ребят уже завершился вводный курс по схемотехнике и робототехнике, сегодня они приступили к работе над кейсами, предоставленными техническими специалистами завода: «Умная парковка» и «Умное ЖКХ».

«Проект «Умная парковка» будет представлять собой сайт, отслеживающий наличие автомобилей на парковочных местах и предлагающий наиболее удобное время для парковки, — рассказывает педагог детского технопарка «Кванториум» Денис Зольников. — Проект «Умное ЖКХ» представляет собой систему датчиков, которые мы с детьми подключим к трубам отопления. Датчики будут передавать температуру на устройство, которое, в свою очередь, отправляет данные на сервер. С помощью специально разработанной платформы сотрудники ЖЭКов смогут получить доступ к серверу и, например, частично ликвидировать последствия аварии или скорректировать теплопотребление. Данный проект планируется реализовать сначала в одном доме, а затем — в условиях района или даже целого города».

Директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов уверен, что такие центры в обозримом будущем остановят «утечку мозгов» и решат проблему нехватки профессиональных инженерных кадров на рынке труда.

«Это яркий, показательный пример работающей системы профориентации, - считает Владислав Халамов. - То, ради чего мы работаем: взращиваем инженерные кадры для экономики Южного Урала. В данном случае конкретно для радиозавода «Полет». Причем не из случайных детей, а из ребят заинтересованных, которые решили пойти по стопам своих родителей. Когда мы открывали эту площадку, я сказал, что, если такие центры будут открываться на всех ключевых предприятиях региона, мы полностью закроем вопрос нехватки профессиональных кадров. Я озвучил свою мечту. А сегодня она становится реальностью. Соглашение с Союзом Машиностроителей России позволит нам открывать образовательные центры и на других предприятиях, входящих в Союз».

Следующей точкой, где откроется технический кружок, станет Златоустовский машиностроительный завод.

«В течение нескольких лет одной из ключевых проблем является нехватка высококвалифицированных кадров. В Челябинской области очень много талантливой молодежи, но как мало этих талантливых ребят остается работать на наших предприятиях, вызывая кадровый голод, — говорит руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Оксана Знаменская. — Мы постараемся на каждом заводе открыть такие площадки, где дети смогут познакомиться с предприятием, понять структуру, полюбить его и после обучения вернуться. А предприятия смогут присмотреть талантливых ребят, «вырастить» их, оплатить им обучение в университете и получить высокопрофессионального специалиста на хорошую должность с хорошей заработной платой». 

 

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