Спасатели Сима нашли двух девочек, потерявшихся в лесу

Две потерявшиеся девочки из Сима (Челябинская область) найдены в верховье одноименной реки. Отец попытался найти детей самостоятельно, но безрезультатно, и обратился за помощью к специалистам.

Информация о пропаже двух 14-летних девочек, которые отправились на прогулку в лес, поступила на пульт МЧС в начале восьмого часа вечера шестого января.

«Две 14-летних девочки из города Сим пошли гулять в лесной массив, где обычно проводили свободное время, и из-за темноты не смогли сориентироваться, о чем сообщили отцу одной из девочек по телефону. Он попытался найти подростков самостоятельно, но безрезультатно, и обратился за помощью», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС на снегоходах с запасом теплых вещей выдвинулись на место поисков, а уже через 30 минут девочки были найдены в лесу в четырех километрах от города. Помощь им не потребовалась, даже от теплой одежды они отказались.

Спасатели напоминают, что даже кратковременный выход на природу, а уж тем более туристический поход, зимой может обернуться большой бедой. Для этого, выходя на природу, необходимо иметь при себе: лекарства (при наличии хронических заболеваний), заряженный телефон и запасной аккумулятор, спички, нож, небольшой запас продуктов. В случае, если потерял ориентиры, необходимо оставаться на месте - это облегчит поиски.

Фото: МЧС по Челябинской области