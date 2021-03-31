Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин

Спасатель Александр Михеев из Златоуста (Челябинская область) стал заслуженным спасателем России. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин.



Президентом РФ подписан Указ 182 «О награждении государственными наградами РФ». В соответствии с этим документом «За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций начальнику Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области присвоено почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

Александр Михеев стал спасателем в далеком 2000-м и с тех пор ни одного дня не сомневался в правильности сделанного выбора.

«Не возможно не восхищаться его искренним природным оптимизмом, чувством юмора и преданностью выбранной специальности. Начав с рядового спасателя, сегодня он возглавляет один из сильнейших отрядов службы. Материально-техническая база, сложнейшая теоретическая и практическая подготовка личного состава, количество вызовов, проведённых поисково-спасательных, аварийных работ и спасённых людей в природных и техногенных происшествиях на протяжении нескольких лет позволяют удерживать руководимому им коллективу место в тройке лидеров поисково-спасательной службы Южного Урала», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.



Присвоение почётного звания это - гордость для семьи, для коллег и для всех сотрудников службы.