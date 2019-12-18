Долгая дорога домой

Спасенная челябинцами собака оказалась оплаканной домашней любимицей сургутян
Общество
Сегодня, 15:18
Автор: 
Евгения Александрова

Удивительная история произошла в Челябинске, главной героиней которой стала четвероногая Вишня, в преддверии Нового года. Спасенная известной в южноуральской столице зоозащитницей Полиной Кефер собака, сбитая на трассе Екатеринбург-Челябинск весной этого года, вчера, 17-го декабря, воссоединилась со своими хозяевами, которые живут за тысячу километров от Челябинска - в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ).

Ради Вишни, которую дома очень и очень ждали, руководители челябинского приюта «Наш дом» сели в машину и отправились в дальнее путешествие, которое благополучно завершилось. Вишня-Боня (ее настоящее имя) была очень рада встрече с дорогими для нее людьми, которые с нетерпением ждали ее возвращения.

Теперь предыстория. Вот что написала Полина Кефер десятью днями ранее, восьмого декабря, в группе приюта:

««Сама не верю, что это пишу, но это Новогоднее ЧУДО. Да, оно бывает! Я не поверила глазам, но это правда. Утром я, как обычно, пролистывала Челябинский портал, и мое внимание привлек пост девушки из Сургута...

Вчитавшись и присмотревшись, я потеряла дар речи! Девушка искала свою погибшую в мае на трассе ЕКБ-ЧЛБ собаку, которую увезли ее бывшие родственники в Краснодар и по пути потеряли. Сравнив даты и фото, я поняла, что эта собака и есть наша! Да еще и не просто наша, а наша тяжело выстраданная, едва не умершая, выхоженная всем миром Вишня! Трясущимися руками я написала хозяйке, мы созвонились, поплакали (куда без этого) и теперь решаем, как #ВишняНД попадет обратно в Сургут. Вот так бывает... Сами не верим, но жизнь непредсказуема».

А вот что написала Полина Кефер после прибытия в Сургут. После того, как Боня-Вишня уже переступила порог родного дома:

«Боня узнала все: от хозяев до квартиры и подъезда. Первые минуты она металась Оксана - дочь Вика - я. Потом у нее было счастье, что мы ВСЕ вместе идем в квартиру. А потом мы ее все вместе выгуляли и преспокойно оставили дома. Я безумно счастлива. Мы обрели друзей в Сургуте (во всяком случае, Оксана с семьей нас в виде друзей точно обрели). Я была счастлива узнать, что они наши единомышленники и тоже волонтерят понемногу».

Челябинцы (и не только) счастливы за Боню. Тысячи просмотров, сотни лайков, десятки комментариев. Эта декабрьская история – поистине чудесная. Побольше бы таких в нашей непростой жизни.

Автор: 
Евгения Александрова
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