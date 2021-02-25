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Специалисты «Челябэнерго» вернули свет в 126 населенных пунктов Южного Урала

Электроснабжение клиентов компании «Россети Урал» - «Челябэнерго» на Южном Урале восстановлено в полном объеме.

На утро сегодняшнего дня, 25-го февраля, в Челябинской области завершен весь объём ремонтных работ в электросетевом комплексе, пострадавшем от стихии. Об этом сообщает ОАО «МРСК Урала».

Энергетики вернули свет в дома 126 населённых пунктов региона, которые расположены в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушение электроснабжения наблюдалось в Миассе и Копейске.

Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме, в тяжёлых условиях. Работы были значительно осложнены снежными заносами на дорогах и перекрытием дорог в регионе.

В восстановительных работах были задействованы: 120 бригад в составе 378 человек, 133 единицы спецтехники. В регион была оперативно стянута дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании «Россети Урал», а также компании «Россети ФСК ЕЭС» в количестве 15 дополнительных аварийно-восстановительных бригад в составе 80 человек и 22 единиц спецтехники.

Энергетики останутся в Челябинской области до стабилизации погоды. Для решения проблемы специалисты активно взаимодействовали с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывали максимальное содействие энергетиками по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам.

Утром сегодняшнего дня специалисты будут выполнять лишь оставшиеся работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах.

Специалисты компании «Россети Урал» приложили все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала. В круглосуточном режиме работала усиленная группировка контакт-центра. Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону: 8-912-2901-220.

Продолжают работу по стабилизации обстановки на южных трассах региона и сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области.

В настоящий момент подразделениями МЧС с мест заторов на автодорогах юга области эвакуировано 1602 человек, из них 96 детей. Проведена эвакуация 303 автомобилей из снежных заносов. В 16-ти пунктах временного пребывания размещено 687 человек.