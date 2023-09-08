08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
07.09.2023
Новые попытки ВСУ атаковать объекты в трех регионах
05.09.2023
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
05.09.2023
Челябинский заводчанин поехал в зону СВО по велению души
05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023