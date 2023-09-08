Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий

Спецназовец, участвующий в СВО, прислал челябинскому региональному отделению Народного фронта редчайшие кадры, на которых боец самостоятельно производит разминирование освобожденных территорий.

«ТМ-62М и ПМН – именно эти мины были установлены в конце 2016-го - начале 2017 года против гусенично-колесной техники противника», - отмечают в Народном фронте.

Боец решил на месте обезвредить установленные мины - во избежание опасности. Принятое участником специальной военной операции решение – прямое доказательство того, насколько храбрыми и отважными являются российские военнослужащие, подчеркивают в челябинском региональном отделении ОНФ.