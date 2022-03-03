Спецоперация в Украине: как отличить правду от фейка

Для южноуральцев разработали алгоритм проверки фэйковой информации. Пошаговую схему составила комиссия Общественной палаты Челябинской области по развитию информационного общества, массовых коммуникаций и медиабезопасности.

Председатель комиссии Алла Ципордей призвала жителей Челябинской области быть бдительными в условиях развернувшейся информационной войны. По её словам, на данный момент по теме спецоперации в Украине распространено 1 млн 310 тысяч фейковых публикаций.

«Примерно каждые 20 минут мы видим 100 новых фейковых сообщений, которые предлагаются для распространения создателями такого контента. Лидерами по числу фейков называют Telegram, Тik-Тok, Instagram Facebook, YouTube. К сожалению, российская соцсеть ВКонтакте тоже попала в это число», - отметила Алла Ципордей.

Прежде всего, эксперты предлагают: проверять любую информацию о военных действиях в нескольких источниках, не доверять анонимным источникам («известным аналитикам» и «экспертам»), опираться на сведения, размещённые только на официальных ресурсах ведомств.

Кроме того, южноуральцев предупреждают, что если новости написаны в эмоциональном ключе, то скорее всего аудиторией пытаются манипулировать. Также стоит насторожится, если новость содержит призыв к распространению - это может говорить о попытках использовать читателей в качестве бесплатного инструмента для повышения охватов новости, отмечают в Общественной палате.

Для проверки информации предлагается использовать федеральные ресурсы: http://войнасфейками.рф и http://Объясняем.рф.

На этих платформах власти будут публиковать проверенную информацию о военной спецоперации в Украине, а также разъяснять гражданам все вопросы, связанные со сложившейся ситуацией: цены, санкции, работу авиаперевозчиков и т.д.

По мнению Аллы Ципордей, этот инструмент «станет полезен не только власти, которая заинтересована доносить актуальную информацию, но и гражданам, которым важно знать правду, представителям журналистского сообщества, которые не должны тиражировать фейки».

Напомним, что вчера, 3 марта, в Госдуму РФ внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. За распространение ложной информации предлагают ввести ответственность до 15 лет лишения свободы.