СПИД не приговор

Ежегодно первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире живет порядка 38 миллионов больных ВИЧ. В прошлом году в России зарегистрировано более 41, 7 случая на 100 тысяч человек. Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Лариса Косарева, в Челябинской области ситуация аналогичная. В 2021 году тесты на ВИЧ в медицинских организациях сдали порядка 30 процентов южноуральцев.

Самостоятельное тестирование на ВИЧ. Еще лет пять назад вряд кто-то мог подумать, что такое возможно. Но медицинский прогресс не стоит на месте. Сейчас узнать свой ВИЧ- статус можно в домашних условиях – за 20 минут. Это возможность выявить заболевание на ранней стадии.

Тест на ВИЧ нового поколения выглядит, как тест на беременность. Одна полоска будет означать, что результат отрицательный. Но результат экспресс-теста – не повод самому себе ставить диагноз. Ведь его достоверность порядка 99 процентов. Но даже если появится две полоски, рано паниковать. Нужно обратиться в поликлинику и узнать свой ВИЧ-статус от медиков. Абсолютно бесплатно и самое главное – анонимно.

Сегодня знать свой ВИЧ-статус важно, как никогда. Эта болезнь не отступает. В мире ежегодно фиксируется миллионы случаев заражения. И стоит помнить, что ВИЧ-инфекция давно вышла за рамки групп риска. Если раньше в основном заражались потребители наркотиков и асоциальные элементы, то сейчас это вполне успешные люди, ведущие нормальный образ жизни. Но беспорядочные половые связи, употребление наркотиков – это все-таки по-прежнему прямой путь к тому, чтобы болячка 20 и 21 века поселилась у вас в организме.

Вирус иммунодефицита не является смертельным. С ним люди полноценно живут, работают, создают семьи и рожают детей. Главное - вовремя выявить заболевание и начать лечение. Тогда можно не просто выжить, а продолжать жить дальше.