29.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября (18+)
29.11.2022
В Челябинске запустили «Несуровый маршрут» для самостоятельных туристов
29.11.2022
Новое назначение в ГУ МВД
29.11.2022
Челябинцы смогут сами самостоятельно открывать двери трамваев
29.11.2022
В Копейске задержан пьяный маршрутчик
29.11.2022
Больницы Челябинской области пополняются специалистами из-за рубежа
СПИД не приговор
Свой статус ВИЧ челябинцы могут узнать в домашних условиях
15.05.2022
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
01.12.2017
В Челябинске специалисты из разных стран обсудили проблемы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
01.12.2017
Челябинцы узнают свой ВИЧ-статус в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
30.11.2017
В Челябинске отметят Всемирный день борьбы со СПИДом масштабными акциями
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022