Средства кормления младенцев

Здоровье и кормление ребенка с младенческого возраста имеет огромное значение для заботливых родителей. Организм младенца еще очень слаб и не развит, чтобы давать ему обычную пищу, которую употребляют взрослые люди. Отсутствие зубов не дает возможности пережевывать крупные куски, поэтому кормить малышей такой едой нельзя.

На протяжении многих десятилетий педиатры, диетологи и инженеры создавали разные приспособления для прикорма детей, которые сегодня пользуются большим спросом. Одним из них является ниблер , используемый при кормлении младенцев. По-другому его называют грызунком, через который малыш получает раскромсанную пищу, легко усваиваемую организмом новорожденного. Ниблеры можно давать младенцам с шестимесячного возраста.

Где купить ниблеры

Грызунки сегодня можно найти в разных торговых центрах, аптеках или магазинах. Выгодно и удобно их можно заказать в онлайн-аптеке apteka911.ua, предоставляющей большой выбор данных изделий разных производителей, в том числе:

Линдо;

Канпол;

Беби Тим;

Алипина;

Авент;

Нук.

Изготовлены такие изделия из силикона и имеют разные формы. Некоторые модели снабжены колпачками для удобства кормления малыша. С таким приспособлением можно кормить ребенка овощными или фруктовыми пюре и кашами. Также идеально подходит ниблер для кормления тщательно измельченными сухариками.

Производятся ниблеры в соответствии с международными стандартами качества и полностью удовлетворяют нормам санитарно-эпидемиологической безопасности. Грызунки производятся из экологически чистых материалов, а благодаря своей прочности и устойчивости к деформации изделия служат многие годы.

Токсичных примесей в пищевом силиконе нет – следовательно, он абсолютно безопасен для детского организма. А благодаря эластичности такие изделия не бьются. Комплектуются они специальными сеточками, отличаются инновационным дизайнерским и цветовым исполнением. А это очень помогает мамам в процессе кормления.

Профилактические средства

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