Старинную мостовую на площади Ярославского в Челябинске временно законсервировали

Участок старинной мостовой на площади Ярославского в Челябинске, вдоль улицы Труда, обнаруженный в мае этого года во время прокладки подземных кабельных линий, засыпали землей.

Как пояснили в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, это было сделано для завершения работ по прокладке кабельных линий в рамках строительства тяговой подстанции на улице Труда. Засыпка участка старой брусчатки была осуществлена по предписанию госкомитета.

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В комитете подчеркнули, что консервация мостовой бывшей Соборной площади - фрагмента ранее выявленного культурного слоя XVIII-XIX веков – временная. Засыпать ее мелкодисперсным грунтом было решено согласно разработанному археологами плану спасательных археологических работ (данные работы были также проведены по предписанию госкомитета охраны объектов культурного наследия региона, как и работы по определению границ мостовой с указанием координат).

В настоящее время администрация Челябинска прорабатывает вопрос музеефикации выявленного объекта под открытым небом – данную идею госкомитет уже озвучивал ранее, комментируя предложение одного из пользователей социальной сети, Богдана Флягина, накрыть фрагмент мостовой бывшей Соборной площади стеклом и сделать подсветку, благодаря чему это место станет новым центром притяжения любителей старины.