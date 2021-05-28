Обнаруженная в центре Челябинска старинная мостовая может стать музеем под открытым небом

Обнаруженный на площади Ярославского, вдоль улицы Труда, в Челябинске фрагмент старинной мостовой (часть ранее выявленного культурного слоя XVIII-XIX веков) может стать музеем под открытым небом. Об этом сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Варианты музеефикации мостовой под открытым небом будут рассмотрены специалистами-археологами при разработке плана спасательных археологических работ с учетом мнения администрации Челябинска», - ответили в госкомитете на предложение накрыть стеклом фрагмент мостовой бывшей Соборной площади и сделать подсветку, благодаря чему это место станет новым центром притяжения жителей Челябинска и гостей южноуральской столицы. Такую идею озвучил в социальной сети пользователь по имени Богдан Флягин.

Появились в сообществе регионального госкомитета охраны объектов культурного наследия в ВКонтакте и другие комментарии – под постом о находке.

«Интересно, что вообще можно с этой мостовой сделать чтобы всем досталось. Бронестеклом накрыть может? Чтобы и сохранить и функцию тротуара оставить», - порассуждал Yuri Lisogor.

«Это большая удача для нашего города. Как и фрагмент набережной недалеко от этого места. В мире накоплен большой опыт сохранения подобных артефактов. В нашем случае надо вскрыть побольше, в разумных пределах, эту мостовую. Укрепить швы брусчатки специальной композитной мастикой. Поставить гранитное ограждение. Ночную подсветку. Стеклом закрывать нет смысла. А потом жизнь подскажет. Обычно со временем появляется еще какой-то раритет каменный и дополняет композицию», - отметил Олег Чернышев.

«А что, до начала работ подрядчикам не было известно, что имеется объект культурного наследия?» - задался вопросом Илья Любчанский.

Напомним, фрагмент мостовой бывшей Соборной площади обнаружился при проведении строительных и земляных работ по строительству тяговой подстанции в Центральном районе, а именно во время прокладки подземных кабельных линий.