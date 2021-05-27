Культурный слой: в центре Челябинска обнаружена мостовая бывшей Соборной площади

В Челябинске на площади Ярославского, вдоль улицы Труда, обнаружен кусок мостовой бывшей Соборной площади – фрагмент ранее выявленного культурного слоя XVIII-XIX веков.

Как сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия, старинная мостовая обнаружилась при проведении строительных и земляных работ по строительству тяговой подстанции в Центральном районе, а именно во время прокладки подземных кабельных линий.

В адрес подрядной организации и заказчика работ (управления капитального строительства Челябинска) госкомитет направил предписания о приостановлении работ по строительству тяговой подстанции до определения мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного наследия (до разработки плана проведения спасательных археологических полевых работ).

В государственном комитете охраны объектов культурного наследия региона подчеркнули, что в статье 36 федерального закона 73-ФЗ говорится: строительные работы, проведение которых может ухудшить состояние ОКН, должны быть немедленно приостановлены их заказчиком, застройщиком, подрядчиком - после получения соответствующего предписания охраны объектов культурного наследия.