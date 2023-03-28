В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств

В Челябинске появится площадь Искусств – так будет называться пространство перед театром оперы и балета имени Глинки, ныне носящее имя Ярославского.

Вопрос переименования площади Ярославского в площадь Искусств сегодня, 28 марта, обсуждался на заседании Челябинской городской Думы, депутаты которой единогласно поддержали инициативу оперного.

Как отмечают в пресс-службе гордумы, данное решение принято в связи с концентрацией учреждений культуры и искусства вблизи этого элемента дорожно-уличной сети. Так, рядом с площадью Ярославского находятся детская школа искусств, концертный зал имени Прокофьева и филармония, музей изобразительных искусств и исторический музей Южного Урала, а также расположенный неподалеку зал органной и камерной музыки «Родина».