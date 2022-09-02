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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллектив Златоустовского драматического театра (Челябинская область) накануне, первого сентября,
02.09.2022

Юбилей «истинного рыцаря» театра «Омнибус»
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В челябинском лицее №95 по инициативе мэра Натальи Котовой открылся первый в стр
02.09.2022

В челябинском лицее открыли первый в России класс для детей с диабетом
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2022

Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия
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02.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.09.2022

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02.09.2022

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госкомитет охраны объектов культурного наследия
Общество
02.09.2022 13:08
Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия

Еще одно здание, расположенное в Челябинской области, включено в государственный реестр объектов культурного наследия. Это жилой двухэтажный каменно-деревянный дом в Миассе, на проспекте Ленина, 9.

Как отмечают в госкомитете охраны ОКН региона, Миасс был основан как рабочее поселение при медеплавильном заводе в 1773 году. В начале 19 века после открытия золотых приисков город вошел в состав Златоустовского горного округа. К 1850 году Миасс занял ведущее место в золотодобыче в России и очень быстро разрастался. В 1882 году здесь насчитывалось до 150 каменных и около двух тысяч деревянных домов, а число жителей достигло 14 тысяч. Строительство каменных жилых домов стимулировалось выдачей беспроцентных казенных ссуд в размере ста рублей. Современники писали, что «Миасское селение по красивым постройкам имеет вид города…» из-за большого количества каменных строений.

Застройка центра велась крупными кварталами - в основном одно- и двухэтажными деревянными домами с приусадебными участками. Каменные и каменно- деревянные купеческие особняки, торговые и общественные сооружения ставились «фронтом» по красным линиям улиц и обращались к ним архитектурно разработанными лицевыми фасадами.

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой двухэтажный каменно-деревянный» расположен в сохранившейся среде исторической застройки Миасса и является характерным примером домов уральских купеческих усадеб второй половины 19-го – начала 20 века (на первом этаже дома располагается магазин или лавка, на втором – жилые покои), и неоднократно встречается в сохранившейся городской застройке этого периода. Во дворе усадьбы располагались служебные и складские помещения.

Дом полностью сохранил объемно-планировочную композицию, декор лицевого фасада, как и в целом богатый резной деревянный декор фасадов, а также аутентичные строительные материалы и конструктивное решение.

госкомитет охраны объектов культурного наследия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.09.2022

У губернатора и главы Кунашакского района не совпадают взгляды на строящиеся объекты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.09.2022

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Утвержден календарь праздничных и выходных дней на 2023 год

31.08.2022 09:15

Росавиация обновила перечень субсидируемых авиарейсов в Челябинской области

30.08.2022 20:25

«Уральский рубеж-2022»: в Миассе состоялось самое душевное событие лета

30.08.2022 20:13

Челябинские школы готовы встретить 150 тысяч учеников во всеоружии

30.08.2022 19:39

В Челябинске шестой трамвай с первого сентября меняет маршрут

30.08.2022 19:29

Аномальная жара продержится на Южном Урале до воскресенья

30.08.2022 19:02

В пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ на фоне аномальной жары

30.08.2022 18:48

В среду в Челябинской области – аномальная жара, местами дожди и грозы

30.08.2022 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 31 августа