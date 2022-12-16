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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга

Подрядчик восстановит аварийные балконы жилого дома облисполкома

В Челябинске будет капитально отремонтирован объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома», расположенный по адресу: улица Цвиллинга, 36 – проспект Ленина, 54

Согласно одобренному экспертами проекту, в порядок приведут разрушающийся фасад, а именно отремонтируют и восстановят разрушенные и аварийные архитектурные элементы; проведут ремонт штукатурного слоя здания, а также откосов оконных и дверных проемов; покрасят окна, металлические элементы фасада; восстановят шесть аварийных балконов и их ограждения, а также заменят окна и двери в подъездах - на идентичные тем, что были в доме изначально.

Как отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, жилой дом облисполкома был построен в рамках реализации генерального плана Челябинска 1934-1936-го годов, когда основное внимание было сконцентрировано на оформлении центра города. Тогда приоритетной являлась следующая задача - придать величественный и монументальный облик площади Революции как главенствующему архитектурному ансамблю.

«Здание на Цвиллинга – проспекте Ленина является характерным примером архитектуры раннего советского неоклассицизма середины – второй половины 1930-х годов, одним из типичных примеров домов для специалистов, ориентированным на крупномасштабные столичные образцы. В 1930-1940-е годы этот дом являлся архитектурной доминантой центра Челябинска и во многом определил масштаб застройки площади Революции», - пояснили в госкомитете, напомнив, что архитекторами здания являлись москвичи Максимов и Кухтенков, рабочие чертежи выполняли челябинские архитекторы Эрвальд, Евтеев, Ишуков, инженером был Виноградов, прорабом стройки – Шаталов.

У челябинцев, прочитавших новость о запланированном капремонте исторического здания, возник ряд вопросов, который горожане озвучили в группе госкомитета охраны ОКН Челябинской области (в учреждении пока на них не ответили).

«Судя по 3D-визуализации, во дворе дома вместо уродливого, позорного разрушающего долгостроя роскошная зеленая лужайка?»;

«Зеленая лужайка - это хорошо. Но куда вы денете недострой? Вы его планируете сносить? В проекте все выглядит хорошо, а на самом деле как будет? Если не снесут недострой»;

«И еще один вопрос по поводу пристроев во дворе. Вы их тоже планируете сносить? Их в вашем проекте нет, а на самом деле они есть во всю длину дома»;

«Проектом предусмотрена организация входных групп, рекламы магазинов на первом этаже в одном стиле? Тот же вопрос и по окнам квартир. Проведены ли исследования состава штукатурок, в том числе в местах, где ожидается ремонт штукатурки? Она по рецептуре должна быть аутентичной. Поднимался ли первоначальный проект? Ворота в арке стоят временные, отрисованные архитектором Евгением Александровым (он предполагал заменить их на чугунное литье). Есть ли у проектной организации лицензия на работу на памятниках истории и культуры и есть ли у них аттестованные архитекторы-реставраторы?»;

«Что значит «выполнение окраски окон собственников жилых помещений»? Без согласия самих собственников? А если собственник по каким-то причинам решит со временем установить другие окна? Исторический облик дома не предусматривает наличие пристроев к магазинам вдоль всей центральной части дома со стороны двора. Как видно, в проекте их тоже нет. Их снесут? Или это фантазии проектировщиков?».

 

Автор: Евгения Александрова
Капитальный ремонт
объект культурного наследия
госкомитет охраны объектов культурного наследия
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13.12.2022 16:31

Разочарование больше убытка: ферму в Увельском районе обворовали свои же работники

13.12.2022 16:19

Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска

13.12.2022 16:15

Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года

13.12.2022 15:43

Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово

13.12.2022 15:35

Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии

13.12.2022 15:26

В преддверии Нового года минздрав призывает южноуральцев сделать доброе дело

13.12.2022 15:04

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

13.12.2022 15:01

В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ

13.12.2022 14:55

Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей

13.12.2022 14:54

На берегу Миасса в Челябинске будут зимовать гигантские медведицы

13.12.2022 14:33

Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го

13.12.2022 14:33

Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри

13.12.2022 13:57

Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа

13.12.2022 13:27

В Карталах украли оборудование для розлива пива

13.12.2022 13:10

Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»

13.12.2022 12:55

ЮУрГУ приглашает старшеклассников на занятия в «Предуниверситарий»

13.12.2022 12:51

Молодые ученые Снежинска получат премии имени Забабахина и других выдающихся физиков

13.12.2022 12:34

Издевательства над мирными и военнопленными – это преступления без срока давности

13.12.2022 12:25

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое

13.12.2022 12:07

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря

13.12.2022 11:31

«Военный комиссариат нового облика» откроется в Челябинске

13.12.2022 11:02

Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ

13.12.2022 10:32

Новый год для Ясиноватой: второй день фасуют подарки в одном из храмов Челябинской области

13.12.2022 10:22

Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков

13.12.2022 10:14

Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат