В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга

В Челябинске будет капитально отремонтирован объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома», расположенный по адресу: улица Цвиллинга, 36 – проспект Ленина, 54

Согласно одобренному экспертами проекту, в порядок приведут разрушающийся фасад, а именно отремонтируют и восстановят разрушенные и аварийные архитектурные элементы; проведут ремонт штукатурного слоя здания, а также откосов оконных и дверных проемов; покрасят окна, металлические элементы фасада; восстановят шесть аварийных балконов и их ограждения, а также заменят окна и двери в подъездах - на идентичные тем, что были в доме изначально.

Как отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, жилой дом облисполкома был построен в рамках реализации генерального плана Челябинска 1934-1936-го годов, когда основное внимание было сконцентрировано на оформлении центра города. Тогда приоритетной являлась следующая задача - придать величественный и монументальный облик площади Революции как главенствующему архитектурному ансамблю.

«Здание на Цвиллинга – проспекте Ленина является характерным примером архитектуры раннего советского неоклассицизма середины – второй половины 1930-х годов, одним из типичных примеров домов для специалистов, ориентированным на крупномасштабные столичные образцы. В 1930-1940-е годы этот дом являлся архитектурной доминантой центра Челябинска и во многом определил масштаб застройки площади Революции», - пояснили в госкомитете, напомнив, что архитекторами здания являлись москвичи Максимов и Кухтенков, рабочие чертежи выполняли челябинские архитекторы Эрвальд, Евтеев, Ишуков, инженером был Виноградов, прорабом стройки – Шаталов.

У челябинцев, прочитавших новость о запланированном капремонте исторического здания, возник ряд вопросов, который горожане озвучили в группе госкомитета охраны ОКН Челябинской области (в учреждении пока на них не ответили).

«Судя по 3D-визуализации, во дворе дома вместо уродливого, позорного разрушающего долгостроя роскошная зеленая лужайка?»;

«Зеленая лужайка - это хорошо. Но куда вы денете недострой? Вы его планируете сносить? В проекте все выглядит хорошо, а на самом деле как будет? Если не снесут недострой»;

«И еще один вопрос по поводу пристроев во дворе. Вы их тоже планируете сносить? Их в вашем проекте нет, а на самом деле они есть во всю длину дома»;

«Проектом предусмотрена организация входных групп, рекламы магазинов на первом этаже в одном стиле? Тот же вопрос и по окнам квартир. Проведены ли исследования состава штукатурок, в том числе в местах, где ожидается ремонт штукатурки? Она по рецептуре должна быть аутентичной. Поднимался ли первоначальный проект? Ворота в арке стоят временные, отрисованные архитектором Евгением Александровым (он предполагал заменить их на чугунное литье). Есть ли у проектной организации лицензия на работу на памятниках истории и культуры и есть ли у них аттестованные архитекторы-реставраторы?»;

«Что значит «выполнение окраски окон собственников жилых помещений»? Без согласия самих собственников? А если собственник по каким-то причинам решит со временем установить другие окна? Исторический облик дома не предусматривает наличие пристроев к магазинам вдоль всей центральной части дома со стороны двора. Как видно, в проекте их тоже нет. Их снесут? Или это фантазии проектировщиков?».