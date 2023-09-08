Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке

В субботу, девятого сентября в Челябинске пройдет уникальная творческая акция, посвященная Дню города. На пешеходной части улицы Кирова соберутся более ста юных художников из детских школ искусств и изостудий города, чтобы стать участниками проекта «Легенды Челябинска».

Начинающие художники, вооружившись мольбертами, карандашами и красками, сделают быстрые эскизы для конкурса «Набросок фигуры человека». А моделями для массового детского пленэра станут знаменитые люди Челябинска. Кто из легендарных и известных личностей будет позировать одаренным юным мастерам — организаторы держат в секрете и приглашают горожан прийти на Кировку и своими глазами увидеть процесс создания портретных зарисовок.

«Это будут знаменитые челябинцы, люди, сыгравшие огромную роль в творческой жизни города, прославившие его, ставшие его легендами» — поясняют организаторы акции, не раскрывая имён.

В жюри конкурса войдут преподаватели Южно-Уральского института искусств и авторитетные художники Челябинска. Победителей назовут в трех возрастных группах и наградят почетными дипломами. Кроме того, легендарные натурщики — представители мира искусства и культуры Челябинска — выберут понравившиеся работы и отметят их авторов особыми призами.

Массовое рисование с натуры под открытым небом будет сопровождать концерт музыкальных коллективов и юных исполнителей детских школ искусств Челябинска, который пройдет на сцене около здания Главпочтамта.

Организаторами акции выступили Управление культуры и Детская художественная школа искусств Челябинска. «Цель акции — познакомить молодых челябинцев со «звездами» в области искусства и культуры нашего города, — рассказывают в оргкомитете конкурса. — А также укрепить связь подрастающего творческого поколения с историей города, продемонстрировать ориентиры и достойные примеры на пути к успеху в искусстве».

Городская творческая акция «Легенды Челябинска» стартует в субботу, девятого сентября в центре пешеходной части улицы Кирова, рядом со сценой у Главпочтамта. Начало в 11:30.