08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023